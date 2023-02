Podemos vuelve a la carga un día después de que Pedro Sánchez anunciase un acuerdo con Marruecos para evitar declaraciones que puedan resultar "ofensivas" para las respectivas soberanías. El partido, socio minoritario de la coalición, ha tardado apenas 24 horas en criticar dicho acuerdo y a reivindicar de nuevo la autodeterminación del Sáhara tras el giro "unilateral" del Gobierno en esta materia.

La formación ha emitido este viernes un duro mensaje contra el compromiso alcanzado entre el Gobierno y Marruecos en la Reunión de Alto Nivel (RAN), por el que se instan a evitar "todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía". Una declaración que reitera el apoyo de Sánchez al plan de autonomía marroquí del Sáhara y que en cambio no hace ninguna mención a la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Pese a esta declaración institucional en la que ambos países evitarían ofensas mutuas, Podemos ha defendido que los acuerdos alcanzados son contrarios a la ley y a la democracia: "Los acuerdos y declaraciones realizadas en la RAN respecto a la soberanía del Sáhara van en contra tanto del derecho internacional como de la voluntad popular de España".

En un escrito emitido en sus canales de difusión y publicado en sus redes sociales, la Secretaría Internacional de Podemos vuelve a insistir en la defensa de la soberanía saharaui. "Reiteramos nuestro apoyo a la necesidad y obligación de facilitar un proceso de libre autodeterminación del Sáhara y evitar toda acción unilateral no consensuada con el pueblo saharaui. Los intereses de Marruecos y de Sánchez no pueden estar por encima de esta justa lucha", asegura la formación, después de recordar la votación del pasado 7 de abril en el Congreso de los Diputados en la que se reprobó el "viraje unilateral" del presidente del Gobierno en este asunto.

El partido morado vuelve a desafiar así a Moncloa, que en las últimas horas ha hecho grandes esfuerzos por proyectar una imagen de éxito tras el encuentro bilateral, que estuvo marcado por el desplante de Mohamed VI a Sánchez. Sin haber logrado fijar una fecha para la reapertura de aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, uno de los principales objetivos comerciales, la declaración institucional conjunta ha sido una de las principales conclusiones del encuentro.

Los choques entre los socios de coalición se han hecho más que evidentes esta semana, no sólo a cuenta de la cumbre de Rabat. Uno de los principales motivos de confrontación ha sido la crisis abierta en torno a los cambios en la ley del sólo sí es sí, tras el rechazo de Podemos a la propuesta del PSOE para enmendar la norma ante la oleada de rebajas de penas a violadores. El Ministerio de Igualdad se mantiene firme a la hora de no introducir ciertos cambios en el texto, mientras el PSOE advierte de que, si no hay acuerdo con su socio de Gobierno, aprobará en solitario estas modificaciones.

Y no es el único asunto que ha enfrentado a los socios estos días. Este mismo viernes el enfrentamiento a continuado en el ámbito económico, a cuenta de la propuesta de Yolanda Díaz de congelar las hipotecas variables ante el alza de tipos por parte del BCE. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dado carpetazo a esta medida y ha asegurado que esto pondría "en riesgo la estabilidad financiera".