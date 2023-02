Se sentaron en el escenario seis mujeres del PP que representaban pasado y presente. Tres veteranas exalcaldesas —Luisa Fernanda Rudi, Celia Villalobos y Teófila Martínez— que rindieron un continuo homenaje a Rita Barberá en la ciudad que dirigió durante 24 años; y tres aspirantes a las municipales de mayo —la actual alcaldesa de Santander, Gema Igual, que aspira a revalidar; Natalia Chueca, que sustituye en la candidatura a Jorge Azcón para Zaragoza y Ainhoa Domaica, cabeza de lista para Vitoria—. La brecha generacional no impidió que compartieran reproches contra el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por la ley del ‘sólo sí es sí, y que reivindicaran “el feminismo del PP” en la Intermunicipal que los conservadores celebran este fin de semana.

La mesa de exalcaldesas y candidatas tenía toda la intención. No solo en busca de un guiño feminista de Alberto Núñez Feijóo, que solo tiene dos mujeres en su dirección nacional, sino de contraponer el feminismo de la coalición de PSOE y Unidas Podemos con la trayectoria de mujeres candidatas del PP desde que en 1995 José María Aznar empezó a designarlas. “Qué casualidad que en la izquierda no tenían candidatas. Todas nosotras hemos luchado por romper el techo de cristal, hemos demostrado eficacia”, aseguró Villalobos que fue con diferencia la más combativa.

Sobre todo, en sus críticas a la ministra de Igualdad: “Ahora llegan las salvadoras de la patria. Las chicas de Podemos. No, cariño, no. Las tías somos más listas. Sabemos luchar y lo que necesitamos son leyes que garanticen la igualdad. Es una vergüenza ver a una secretaria de Estado cachondeándose de la rebaja de penas a agresores”, dijo en referencia a las polémicas palabras de Ángela Rodríguez Pam de hace unas semanas. Villalobos aseguró que “la sociedad tiene que reaccionar” frente a la ley del ‘sólo sí es sí’, augurando que “esa reacción estará en el PP”.

También Luis Fernanda Rudi cargó contra “el efecto inesperado” de la ley estrella de Igualdad, “que no ha sido otro que la indignación de la sociedad”. “Esto es lo que les tiene preocupados. Ya hemos escuchado antes que un Código Penal más duro no significa mayor protección. Que no son partidarios de subir las penas”, aseguró la exalcaldesa de Zaragoza, señalando las diferencias que se verán entre PSOE y Unidas Podemos para ese retoque de la ley que los socialistas exigen ahora y los morados intentan frenar. El ala mayoritaria del Gobierno dejó claro que no esperará más y que, si no hay acuerdo entre los socios, registrarán el cambio por su cuenta en una proposición de ley a principios de la próxima semana.

Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz entre 1995 y 2015, también reivindicó el legado de Barberá —“aprendí de ella que hay que dar la cara y que si quieres ganarte el respeto de la gente tienes que mirarles a la cara”— justo después de que Villalobos recriminara entre aplausos “a la mejor alcaldesa del mundo, que fue destrozada por un partido que no merece gobernar”.

En el público atendían otras alcaldesas y candidatas. Entre ellas, Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y candidata a la reelección, implicada en un fortísimo escándalo al estar su marido e hijastro procesados como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red de narcotráfico.