"¿Es el presidente responsable de los actos de su Gobierno?". Con esta pregunta, la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha cuestionado a Pedro Sánchez por la reforma de la ley del solo sí es sí después de que se hayan producido más de 400 rebajas de penas a violadores. El jefe del Ejecutivo ha querido rebajar las tensiones con sus socios y, al contrario de lo que ha hecho en los últimos días, no ha admitido públicamente los errores en la norma ni su intención de modificarla inmediatamente. Es más, ni siquiera ha hecho referencia a la ley. Aun así, ha mandado un aviso claro: "Yo doy la cara y cuando hay un problema me empeño en resolverlo".

"Tengo por costumbre dar la cara y asumir la responsabilidades de las acciones de mi Gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos", ha arrancado Sánchez su intervención tras las críticas que le ha lanzado Gamarra, que ha señalado que el Ejecutivo es "una chapuza, un esperpento". El presidente del Gobierno ha centrado su respuesta en los éxitos de esta legislatura, de los que ha dicho ser "responsable". Sin embargo, una semana después de que admitiera por primera vez de los "efectos indeseados" de la ley del solo sí es sí delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este martes no ha mencionado la norma.

Lo que más se ha acercado al asunto ha sido su reivindicación de que es "responsable de un Gobierno feminista que defiende los derechos de las mujeres" frente a los "ataques" de PP y de Vox. Pese a los duros ataques de Gamarra, que ha llegado a acusarle de poner en marcha la reforma de la ley por intereses electorales y solo para "protegerse" a si mismo para "seguir en el poder", Sánchez no ha querido entrar en el debate. Ni siquiera tras el último llamamiento de la dirigente popular: "No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el PP. Es su soberbia la que no le deja ser feminista de verdad".

La nueva propuesta

Ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, quién ha vuelto a reconocer de manera tajante los "efectos que no eran los deseados" de la norma. "A mí me llega al alma, y se lo digo porque no es algo que haya leído en las noticias, sino que son casos, son mujeres, son agresores, a los que he tenido que mirar a los ojos en mi vida profesional y reconozco la gravedad de esta situación. Creo que es algo muy grave", ha admitido la ministra socialista tras las críticas de la diputada del PP, Margarita Prohens, sobre las rebajas de penas.

Llop ha señalado que han "actuado desde la primera rebaja" estudiando las resoluciones de los jueces y las reacciones de las distintas instituciones judiciales. "Ante las resoluciones, entendimos cuál era el foco del problema, las rebajas de las penas. Nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento para blindar los derechos de las víctimas", ha explicado. En este sentido, la proposición de ley que registró el PSOE este lunes para modificar la norma eleva las penas mínimas. "Lo único que quiero decirle es que yo me siento absolutamente responsable. Asumo en primera persona lo que pueda pasar", ha sentenciado Llop.