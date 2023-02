El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, vuelven a chocar. Esta vez, a cuenta de la ley que preparan desde el ministerio de Unidas Podemos para eliminar la publicidad de productos azucarados en horario infantil.

Y lo hacen por algo tan tradicional y veraniego como el helado: mientras Garzón quiere eliminar la publicidad dirigida a menores de este producto, Planas habla de "defender al sector", lo que implicaría también "defender la salud". Una muestra más, junto al debate por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', el de la Ley Trans o el de la ley de Bienestar Animal, de que el ejecutivo de coalición no pasa por su momento de mejor entendimiento.

La prohibición de la publicidad dirigida al publico infantil de productos ricos en azúcares y grasas como dulces, galletas, helados o bebidas calóricas debería haber estado lista en 2022. Sin embargo, Consumo acusa a Agricultura de estar retrasando su puesta en marcha por un motivo: quieren excluir al helado de esta lista de alimentos, tal y como han reflejado en un documento de trabajo.

Es algo en lo que ha hecho hincapié el propio Planas. Este jueves, durante su visita a Asturias, el ministro de agricultura no ha dudado en apoyar al sector heladero tradicional: "Es un sector que hay que defender, y defender nuestra salud", ha alegado ante preguntas de los periodistas.

Desde Agricultura alegan que no todos los helados son iguales y que algunos pueden ser incluso sanos. Por ejemplo, no se puede comparar un helado procesado de supermercado con un helado preparado de forma tradicional. Por eso, Luis Planas no es partidario de incluir este producto en la prohibición aunque, en general, ha declarado este jueves, "prefiere los mecanismos de autorregulación a los prescriptivos".

En el Ministerio de Consumo, sin embargo, se guían por las recomendaciones oficiales de Organización mundial de la Salud que considera los productos alimenticios ricos en azúcares y grasas, como los helados, las chocolatinas o los bollos, nocivos para la salud. "Los menores son personas consumidoras vulnerables y tenemos la obligación de protegerles frente a la publicidad", alegó Garzón durante el anuncio de esta ley.

Por eso, Garzón apuesta por eliminar la publicidad de estos productos en televisión, tanto lineal como no lineal, radio, cine, internet, redes sociales, webs o aplicaciones móviles en cualquier contenido que se dirija a menores de 16 años.

Productos afectados

Según la normativa que prepara el Ministerio morado, habría cinco categorías de productos que no podrían hacer publicidad para menores