La Conselleria de Sanidad contrató con la trama Gürtel la organización de tres eventos de 2006 a 2008. El exsubsecretario de este departamento, Rafael Péset, ha declarado esta jueves en relación con los Premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007 que organizó la conselleria, dirigida sucesivamente en este periodo de tramitación de los contratos en cuestión por Vicente Rambla, Rafael Blasco y Manuel Cervera.

Los Premios Salud y Sociedad de 2006 tuvieron un coste de 86.166,01 euros, ya que eran los primeros que se organizaban y los de 2007 de 30.190 euros. Ambos eventos se contrataron mediante contratos menores o procedimientos negociados adjudicados a la empresa Orange Market (la sucursal valenciana de la Gürtel) o empresas del entramado de mercantiles del empresario Francisco Correa.

El exsubsecretario de Sanidad Rafael Peset ha asegurado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga desconocer el detalle de que todas las empresas formaban parte del mismo ecosistema. "Crearon empresas con direcciones , nombres y CIF diferentes con el objetivo de engañar a la administración".

No ha sido la única alusión a un supuesto engaño de la trama Gürtel a la Conselleria de Sanidad. Rafael Peset también ha asegurado que el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, "nos intentó engañar para cobrar una factura por un trabajo que no había hecho, por lo que no se le contrató por ese lío de las facturas". La jornada sigue hoy con la declaración de una funcionaria de Sanidad que tramitó parte de estas facturas.