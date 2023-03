"No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano cuando lo que esperamos es unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía", asegura Gamarra. "Tiene mi aprecio y respeto personal", se dirige al candidato, Ramón Tamames. "A todos los demás diputados les digo que esto no debería haber ocurrido. Los ciudadanos no merecen un espectáculo como este", lamenta. "Este espectáculo no es propio ni para niños", abunda. "Serán los españoles los que le hagan la moción", se dirige a Sánchez. "Convoque elecciones, váyase con dignidad. Sabe que su tiempo se ha acabado. Oigamos a la España real en las urnas", termina Gamarra.