La candidata de Más Madrid, Mónica García, exhibe respaldo "sin condiciones" a Yolanda Díaz y carga contra Podemos por las presiones a la dirigente y por intentar "tutelar" su proyecto político; una situación que ha equiparado a su propia experiencia, cuando Pablo Iglesias le ofreció un puesto subalterno en sus listas para concurrir a las elecciones madrileñas de 2021. "Se le hace casualmente siempre a mujeres".

García acudirá a la cita del próximo domingo 2 de abril, cuando la vicepresidenta segunda anunciará su candidatura a las elecciones generales bajo la plataforma Sumar. Además de la plana mayor del partido madrileño, acudirán representantes de otras fuerzas como Izquierda Unida, los comunes de Ada Colau, Compromís, Alianza Verde, Proyecto Drago o la Chunta Aragonesista. Está por confirmar la asistencia del líder de Más País, Iñigo Errejón, con quien Díaz ya exhibió sintonía la semana pasada en un acto conjunto y esta misma semana durante el debate de la moción de censura. No acudirá por el momento Podemos, que ha puesto como condición el que Díaz acepte su exigencia de pactar ya un acuerdo de coalición.

Unas presiones que parten desde el partido morado, pero también de su ex líder y presidente de su fundación, Iglesias, que lanza estos mensajes desde su nueva plataforma digital, Canal Red. Preguntada por las tensiones entre ambas facciones del espacio en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, García ha mostrado su apoyo sin fisuras a la dirigente gallega, en contraposición a la postura de Podemos.

"En un momento ilusionante para el espacio progresista, queremos aportar, acompañar a Yolanda Díaz y que su proyecto vuele todo lo alto que pueda, sin ponerle plomo en las alas y sin condiciones ni ningún tipo de presión", ha advertido la dirigente madrileña, que ha evocado el episodio vivido hace dos años. "A mí no me gusta cuando me lo hicieron a mí en las pasadas elecciones, yo no lo hago a otros partidos y a mí no me gusta cuando se le hace, sobre todo casualmente siempre a mujeres", ha continuado. "Cuando tenemos un proyecto y parece que hay que tutelarnos en la manera en que llevamos ese proyecto. Toda la libertad y toda la confianza a Yolanda Díaz".

Soy Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y madre. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/xTY1kw02nI — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 16 de marzo de 2021

García se refería así a las elecciones madrileñas de 2021, cuando se precipitó un adelanto electoral y las encuestas le dibujaban como líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso mientras Podemos pugnaba por no desaparecer en la región. La respuesta de Iglesias fue abandonar el Gobierno y presentarse como candidato para asegurar la supervivencia del partido en Madrid. Apelando de nuevo a la unidad, como hace ahora Podemos con Yolanda Díaz, Iglesias propuso integrarse en su lista a Mónica García, que dio un sonoro portazo al dirigente. “Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos”, dijo entonces.