La presentación electoral de Yolanda Díaz este domingo en Madrid pone a prueba la lealtad en las filas de Podemos. La cúpula morada ha dado orden de no asistir a sus cuadros a menos que la vicepresidenta se avenga a pactar un acuerdo de coalición con primarias abiertas, una exigencia que la gallega no está dispuesta a aceptar. La férrea posición del partido no ha impedido que varios de sus cuadros hayan anunciado su intención de asistir, saltándose las directrices de la dirección. Los últimos en hacerlo han sido los líderes territoriales de Podemos en Galicia y Navarra, que ya han confirmado su presencia en el polideportivo Magariños para apoyar a la candidata.

La coordinadora de Podemos en la Comunidad foral, Begoña Alfaro, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa que acudirá a la capital para el acto organizado por Díaz. “Voy a acudir porque he sido invitada y como cabeza visible de Contigo Navarra debemos estar allá en todos aquellos lugares propios de nuestro espacio”, ha señalado la también candidata a la Presidencia de Navarra. "No hay otra posibilidad" "Nos une un proyecto a medio y largo plazo", ha comenzado desde Pamplona, antes de lanzar una primera advertencia. "No hay otra posibilidad que no sea un proyecto encabezado por Yolanda Díaz con todas las fuerzas de progreso apoyando por detrás", ha continuado la también candidata a la Presidencia de Navarra. La dirigente ha insistido, en una referencia velada a Podemos, en que "cuando digo todas las fuerzas me refiero a todas". En este punto, ha aprovechado para asegurar que "nadie nos perdonaría" la falta de un acuerdo entre ambas facciones de la izquierda: "Aquí no sobra nadie porque nadie nos perdonaría que no se llegase un acuerdo y pusiésemos alfombra roja a la derecha". Navarra, pacto paradigmático Esta comunidad supone una referencia en el equipo de Yolanda Díaz como uno de los pocos lugares donde se ha logrado un acuerdo amplio entre todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, donde se integran también formaciones minoritarias y más vinculadas a movimientos sociales. En su equipo es uno de los lugares cuentan con las manos este tipo de alianzas, y apuntan a que Díaz sólo hará campaña en las regiones donde se dén pactos de estas características, dando por hecho su asistencia a Navarra para apoyar a la candidatura. En su visita a Pamplona el pasado noviembre, la propia Yolanda Díaz ya alabó el entendimiento existente en esta región, poniéndolo como ejemplo. "Cuando vino Yolanda Díaz en noviembre a Pamplona puso a Contigo Navarra como ejemplo, cuando estuvo Pablo Fernández -portavoz de Podemos- hace quince días habló del caso paradigmático de Navarra, que debería extenderse a todo el Estado". "Ese es nuestro espíritu, sumar fuerza, y entendemos que se debe seguir el mismo camino en el Estado", ha dicho, para señalar que no tiene "ninguna" duda de que finalmente se materializará un acuerdo. Galicia y Baleares También estará el domingo en Madrid el coordinador de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, que ya confirmó la semana pasada su asistencia. El dirigente, muy próximo a Antón Gómez Reino, uno de los perfiles más próximos a la vicepresidenta segunda del Gobierno, ganó las primarias contra la opción oficialista y es considerado afín a Díaz. Más sorprendente ha sido el apoyo del vicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, que ha exhibido su apoyo público a la dirigente, aunque fuentes próximas apuntan a que no podrá asistir por compromisos previos y por la difícil logística a la hora de desplazarse a la capital. Todo mi apoyo a @Yolanda_Diaz_ en la presentación de la plataforma @sumar. Solo con el acuerdo y el concurso

de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) 29 de marzo de 2023 "Todo mi apoyo a Yolanda Díaz en la presentación de la plataforma Sumar. Solo con el acuerdo y el concurso de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía", ha publicado en las redes. No ha confirmado su asistencia al acto sin embargo la líder de Podemos en Baleares, Antonia Jover, muy próxima a la cúpula actual. Estos nombres se unen a una cada vez más larga lista de dirigentes morados que han desoído las directrices de la cúpula y que están decididos a asistir a la puesta de largo de la gallega. Una imagen que, después del órdago de Podemos, amenaza con volverse en su contra y reflejar en pleno ciclo electoral la falta de cohesión de sus filas.