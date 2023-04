La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata al PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llenado su agenda de mítines y actos electorales de partido, más de 3.000 por toda la región, según ha revelado este martes su director de campaña, Alfonso Serrano, pero ha decidido que los debates electorales se restrinjan al mínimo. Participará solo en uno, el de la cadena pública madrileña, Telemadrid, y en ninguno más. Además, ha conseguido que la fecha de este debate no sea especialmente cercana a la de las urnas: el martes 16 de mayo.

El resto de los candidatos autonómicos no han puesto pegas, por el momento, a los debates propuestos también por RTVE, e incluso otros medios audiovisuales privados. La carta que la cadena pública nacional ha enviado a los distintos candidatos propone el jueves 18 de mayo como fecha para su emisión "en horario de máxima audiencia, a las 22.35 horas" para que sea emitida “en La1 en la desconexión territorial para la Comunidad de Madrid y para toda España en el Canal 24 horas". En el PP buscan la "máxima participación" el próximo 28 de mayo, pero no será con su líder en los debates en prime time, donde los candidatos con opciones de ganar siempre tienen más que perder si cometen errores.

Movilización en la calle

"Como en campañas anteriores", argumentan en el equipo de Ayuso. En 2021, la Comunidad celebró sus elecciones en solitario, sin municipales ni urnas en otras comunidades autónomas, y la presidenta solo participó, igual que prevé ahora, en la televisión autonómica, aunque la señal se retransmitió en varias cadenas por el interés mediático de aquel momento, justo después de la moción de censura que Ciudadanos facilitó en Murcia y que fue la que desencadenó un adelantó electoral en Madrid ante la desconfianza que le generaba a Ayuso el partido naranja, que formaba parte de gobierno regional. También entonces su equipo peleó para que la fecha del debate fuera al comienzo de la campaña y no hacia el final, una forma de tener tiempo para recuperarse si algo no sale bien.

Para la movilización del electorado en Madrid, Ayuso contará también con los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy y el propio Alberto Núñez Feijóo. "En la calle", según Serrano, es donde el PP madrileño buscará sus votos. "Es evidente que partimos de una posición optimista, pero no podemos caer en la autocomplacencia", ha añadido. Lo cierto es que en la calle es donde Ayuso ha logrado en los últimos meses ir engordando su imagen de fenómeno de masas, con simpatizantes acercándose y buscando selfies con ella, algo que ella misma promueve aproximándose a la gente donde cree que va a ser bien recibida.

RTVE debe decidir ahora, tras el rechazo de la candidata popular, si mantiene el debate autonómico de la Comunidad de Madrid, según fuentes de la corporación. El PP ha planteado la posibilidad de enviar a Serrano, número dos de Ayuso, para no dar argumentos a la oposición de que la formación rechaza los debates, y todos los candidatos (Mónica García, Juan Lobato, Alejandra Jacinto y Rocío Monasterio) han apostado por ahora por mantener su presencia aunque no acuda Ayuso. Aunque en algunos casos la idea de exponerse sin la candidata a batir no les convence, por el momento, lo mantienen.

Debates municipales

Algo similar ocurre a nivel municipal. Todos los candidatos participarán en el debate de Telemadrid el lunes 22 de mayo, pero el del PP, José Luis Martínez Almeida, no estará en RTVE. En este caso, le acompaña en la decisión el de Vox, Javier Ortega Smith. En ambos partidos el argumento es el mismo: la fecha propuesta por la televisión nacional es el 21, un día antes del de Telemadrid, y no da tiempo a preparar los dos correctamente.

En el PP local aseguran que no hay ninguna consigna o "indicación alguna sobre los debates" en el partido, de forma que la decisión de que Almeida no acuda es de su equipo de estrategia y lo circunscriben a la fecha. En el equipo de Almeida han propuesto, insisten, que si RTVE cambiara de fecha podrían valorarlo pero que, en cualquier caso, propondrán a Inma Sanz, número dos de Almeida en la lista, o a Borja Carabante, portavoz de la campaña para que el asiento no quede vacío. Que no esté el cabeza de lista puede provocar que en algunas candidaturas rechacen también su participación, pero si la TVE se compromete a dejar el espacio de Almeida vacío para que se visualice su ausencia sería, por el contario, "razón suficiente" para que los candidatos de la oposición no falten, reconocen en uno de los partidos de la oposición. En el PP municipal niegan aversión alguna a los debates y señalan para apuntalar esta idea que "seguramente" participen en el debate de otro medio de comunicación privado, siguiendo la misma línea que en 2019.