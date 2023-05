Proximidad, gente de aquí, hecho en casa. Son las expresiones a las que Compromís hace apelación para sus actos de campaña, referencias que a los valencianistas les sirven tanto como principal activo para diferenciarse del resto de competidores electorales como para reivindicarse frente a que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, vaya a formar parte de la campaña de Unides Podem y no de los valencianistas.

"Que cada quien haga lo que cree que tiene que hacer", ha expresado el candidato de los valencianistas, Joan Baldoví, ante la información publicada por Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, sobre que Díaz ultima acudir a los actos de campaña de los morados. No ha descartado que pudiera acudir a actos de la coalición del guiño y la sonrisa, aunque por las explicaciones dadas, la puerta parece más bien cerrada.

"Lo que nos importa es hablar de lo de aquí, quien me preocupa es Voro, Ximo, Amparo, María, la gente de aquí y Yolanda (Díaz) no es valenciana", ha indicado el parlamentario valencianista después de semanas en las que ha abierto los brazos a que la ministra de Trabajo acudiera a hacer campaña con los del guiño y la sonrisa. "Estoy encantado de que venga quien sea para recibirlo con el cariño y la estima que siempre me caracteriza para todo el mundo", dijo hace dos semanas.

Baldoví ha presentado, junto a la directora de campaña, Àgueda Micó, el lema y el desarrollo de la campaña. 'Per tot el que importa' será el eslogan que enarbole Compromís y acompañe en la cartelería de la formación el rostro del diputado en el Congreso de cara al voto para el 28M. "Hablamos de lo que importa frente a los que están interesados en lo que pasa a 300 kilómetros", ha justificado Baldoví sobre el lema elegido.

En sus palabras sobre este parecía incluida también la respuesta sobre la elección de Díaz (a quien los valencianistas le mostraron su apoyo en la presentación de Sumar) de hacer campaña por Unides Podem, rival electoral de los valencianistas en el flanco izquierdo del tablero. Así, al detallar el desglose de actos, Micó y Baldoví han indicado que no están preocupados en función de "quién viene o quién no" y han reivindicado que su campaña es de proximidad "hecha en casa por gente de casa".

"Díaz es vicepresidenta por Unidas Podemos"

Y mientras en Compromís hablan de la proximidad evitando las cuestiones sobre Díaz, en Unides Podem la noticia de la presencia de la vicepresidenta del Gobierno en campaña supone un aliciente que permitirá aumentar la movilización del electorado afín. "Es la más conocida de nuestro espacio ideológico, su presencia es positiva", destacan fuentes de la coalición entre Podem y Esquerra Unida.

Más allá de la alegría, en Unides Podem remarcan la "normalidad" de que la ministra de Trabajo acuda a la Comunitat Valenciana a los actos de los morados. "Que Yolanda Díaz haga campaña por Illueca lo entendemos como que es la normalidad, Diaz es vicepresidenta por Unidas Podemos y lo normal es que hiciese campaña con nosotros y más teniendo en cuenta la buena relación que tiene con Illueca", reivindican fuentes de Podem. "Contábamos con ello", añaden en EU.

Sin embargo, no había estado tan claro. Hasta ahora, Díaz no había formalizado si acudiría a hacer campaña en la Comunitat Valenciana y por quién. De hecho, ella no lo ha expresado a viva voz. En declaraciones este jueves a laSexta, la líder de Sumar ha insistido en que esta plataforma no se presenta a los comicios de mayo, pero ha reivindicado la importancia de las elecciones autonómicas y municipales ante las que ha dicho que "va a ayudar en todos los lugares que sea posible", dentro de sus posibilidades, para garantizar la continuidad de gobiernos progresistas.

En el caso valenciano, este apoyo para Unides Podem podría ayudar a la coalición para alcanzar el 5 % necesario para obtener representación en las Corts. Su participación en campaña sería un impulso para los morados ante el reto de superar este umbral electoral.