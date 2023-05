El malestar de varias organizaciones locales de Podemos con sus respectivas direcciones regionales ha subido de peldaño en las últimas semanas. Algunos círculos o estructuras municipales de los morados se han quedado sin representación en las listas definitivas que se han presentado para las elecciones del 28 de mayo, así que muchas de ellas han optado por proclamar públicamente su rechazo y pedir el voto para otras formaciones de la izquierda.

Hay que salir a votar, dicen los comunicados que se han hecho públicos a través de las redes sociales de cuentas oficiales de Podemos en distintos municipios, pero no a las listas que llevan su nombre. "Hay que hacerlo por las opciones como Más Madrid o el Partido Socialista Obrero Español", reza el de Velilla de San Antonio, una localidad de la Comunidad de Madrid, región donde en el último momento y tras las disputas entre Yolanda Díaz y la formación morada han saltado por los aires los escasos acuerdos iniciales a los que habían llegado las distintas fuerzas progresistas, como ocurrió en Rivas, Parla o Tres Cantos.

A este pequeño municipio le han seguido otros en Madrid, pero también en Castilla-La Mancha o Asturias. En Azuqueca de Henares, municipio de casi 35.000 habitantes de la provincia de Guadalajara, Podemos ha denunciado el registro por parte de la dirección regional de una "engañosa" candidatura de Unidas Podemos en la que en realidad sólo hay representantes de IU y, si bien no ha pedido directamente el voto por otros partidos, sí ha llamado a los votantes a saber "quién es quién y así poder elegir con libertad".

"Sepan los votantes de Podemos Azuqueca que en este 28M estamos huérfanos de representación. En nuestra localidad se presentan dos partidos nuevos pero el nuestro, consolidado y formando parte del Gobierno de la Nación, no podrá presentarse por imposición de la dirección regional", denunciaba este mismo fin de semana la estructura municipal de Podemos en un comunicado publicado en las redes.

En Seseña, un municipio de 28.000 habitantes de la provincia de Toledo, Podemos gobierna en coalición junto al PSOE gracias a los tres concejales que obtuvo en 2019. Pese a formar parte del gobierno local, el partido ha denunciado la entrega de la lista electoral a Izquierda Unida por parte de la dirección autonómica y anunciaban la renuncia a presentar candidatura propia el 28 de mayo, después de que naufragaran las negociaciones con IU para un acuerdo a nivel municipal. La falta de acuerdo contravenía la directriz del partido a nivel regional, que había sellado un preacuedo autonómico para presentarse con IU.

En un comunicado publicado en las redes, denunciaba que "desde Podemos Castilla-La Mancha nos prohíben presentarnos en solitario a las próximas elecciones municipales". "Por lo tanto, y muy a nuestro pesar, Podemos Seseña no presentará candidatura. No obstante, consideramos que se han vulnerado nuestros derechos, por lo que tomaremos las medidas oportunas", agregaban en el comunicado que firma el consejo coordinador de Podemos Seseña. De esta manera, no se repetirá la coalición que sí se dio en 2019 y con la que consiguieron más de mil votos -el 11,97%- y tres concejales que fueron clave para formar gobierno junto al PSOE (6) y Más Seseña (2) -11 de 21, lo que les otorga la mayoría necesaria-.

Lío en Madrid

También en Madrid, en municipios como Fuenlabrada o Coslada, las organizaciones locales de Podemos han sacado sendos comunicados negando su apoyo a la formación en él sus respectivos municipios. "Se presenta una candidatura que no nos representa", dice la de Fuenlabrada, que denuncia que se haya "construido desde los despachos". En la misma línea va el comunicado de Coslada publicado también el 28 de mayo.

Pedro Vigil, portavoz de los morados en el pleno del ayuntamiento durante esta última legislatura y uno de los que secundó el encierro de los militantes de Podemos hace dos semanas como protesta ante lo que pretendía hacer la dirección regional, critica que se hiciera "sin respetar la decisión de los círculos". Era la persona que las bases habían elegido para representar a Podemos pero finalmente no irá en la lista. La queja principal, dice, han sido "las formas, lo han hecho con alevosía y premeditación". Más allá del comunicado inicial, Vigil dice que están trabajando en otra nota pública y debatiendo si "explicitan" el apoyo a otros partidos con nombres y apellidos o se limitan a decir que apoyan a las fuerzas progresistas en general para frenar a la derecha. Pero mientras tanto, la cuenta de Twitter de la formación lleva desde este viernes emitiendo videos en los que se censura abiertamente y se llama mentiroso a Adrián García, el candidato que ha colocado Podemos como número dos de la lista de coalición con IU, que encabeza Tania Pasca y, a quien Vigil asegura que ni conocen en las bases de Fuenlabrada.

En Rivas Vaciamadrid también se han rebelado después de que las negociaciones de todas las fuerzas de izquierda, acordadas entre las organizaciones sociales, saltara por los aires por decisión de la dirección regional de Podemos. Pero aquí el órdago fue mayor: 78 inscritos y militantes de la formación morada anunciaron hace dos semanas su dimisión como miembros del partido, incluidos dos concejales del Ayuntamiento, como protesta por el “veto” de la dirección al acuerdo y porque la candidatura final se ha registrado sin que que se haya “realizado un proceso de primarias en Rivas”.

La candidata de la Podemos la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha evitado entrar en el conflicto, defendiendo que ella no está en las "cuestiones orgánicas" y cuando se le ha preguntado por los encierros que se estaban produciendo en algunos municipios por las bases desencantadas con las listas, se ha limitado a decir que en la formación están "muy contentos y orgullosos de haber cerrado candidaturas de unidad en la mayoría de municipios de la Comunidad".