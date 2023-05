Los múltiples llamamientos de la Comisión Europea para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no surten efecto. Los vocales llevan con el mandato caducado cuatro años y medio y no parece que el asunto se vaya a desatascar este año electoral. El PP y el Gobierno central han estado en dos ocasiones muy cerca de actualizar el CGPJ (en noviembre de 2018 y en octubre de 2022), pero no lo han logrado debido al plantón del principal partido de la oposición, que exige cambiar el sistema de elección de los vocales, para que los jueces tengan más peso en la elección de sus pares.

Esa petición concreta ha sido una constante del PP en la etapa de Pablo Casado y también en la de Alberto Núñez Feijóo, aunque ha habido matices. El actual líder del los populares dejó por escrito el pasado mes de julio en un documento ("Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España") que "en paralelo a la renovación" del órgano de gobierno de los jueces se debería tramitar "una reforma de la ley orgánica del poder judicial que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ de consenso". Ahora, en mayo de 2023, Feijóo ha cambiado de parecer y ha endurecido su posición. Ya no quiere hacer nada "en paralelo". Ahora el político gallego solo se sentará a renovar el Consejo si hay aprobada una nueva ley para cambiar el sistema de elección de los 20 vocales, para que sean los propios jueces y magistrados los que designen a los 12 vocales de extracción judicial. "Sin nueva ley en el 'BOE' no negociamos", aseguran fuentes de la dirección del PP. La UE vuelve a insistir al Gobierno y al PP a renovar el CGPJ antes de julio: "Es una prioridad" El camino de Reynders Los conservadores endurecen su posición y no siguen tampoco el camino marcado por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que siempre remarca que se renueve cuanto antes el CGPJ y después se cambie la ley para futuras renovaciones. Reynders lo volvió a decir este lunes en un acto presidido por Felipe VI. El comisario instó al Ejecutivo y al principal partido de la oposición a llevar a cabo la actualización del CGPJ antes de que empiece la presidencia española de la Unión Europea, el 1 de julio. El PP vuelve a registrar su proposición de ley con el método de elección para forzar una votación y que el PSOE se retrate Según fuentes del equipo de Feijóo, sería posible legalmente renovar el órgano de los jueces actual con esa nueva ley publicada en el 'Boletín Oficial del Estado', pese a que ya hay un procedimiento de actualización del CGPJ en marcha desde 2018. Aquel año Carlos Lesmes, expresidente del Consejo, activó el proceso y los jueces interesados en ser vocales presentaron sus candidaturas y recogieron los avales necesarios. De ahí salió una lista de 51 personas algunas de las cuales, en estos años que han pasado, ya han mostrado su desinterés por formar parte del nuevo CGPJ. "Desconfianza" con Sánchez En la dirección del PP consideran que este endurecimiento de las condiciones se debe a la "desconfianza" con Pedro Sánchez, con el que ya rompieron en octubre de 2022 esta negociación porque se temieron la inminente derogación de la sedición, como ocurrió semanas después. "Nos tememos que si renovamos sin tener la ley en el 'BOE' nos digan después que no van a cambiar el sistema de elección", afirma uno de los principales asesores del jefe de los conservadores. El PP ha decidido dar la batalla de la reforma en el método de elección del CGPJ y, después de meses con el asunto aparcado, ha vuelto a registrar su proposición de ley para que se debata el próximo martes. La propuesta de los conservadores pasa por que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces. Esta vez defienden que la tramitación se haga por la vía de urgencia buscando que prospere antes de que comience la presidencia española de la Unión Europea. En realidad, lo que busca el PP es forzar una votación y que el PSOE se retrate. A pesar de las advertencias de Reynders, fuentes de la dirección nacional insisten en que el debate de la justicia "no les penaliza" cara a las elecciones. Rechazan que el PP asuma el coste de ser "quien bloquea" la renovación y se agarran a las recomendaciones europeas de avanzar en una despolitización del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.