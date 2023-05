El excomisario José Manuel Villarejo declaró este miércoles en el Congreso de los Diputados que la 'operación Cataluña' es "una operación de inteligencia" con la que "se trataba de evitar que una parte bien organizada de España, Cataluña, mantuviera la posibilidad de independizarse. Se diseña desde las presidencia del Gobierno y la lleva adelante la vicepresidenta, que era la que controla el CNI", en referencia a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

A preguntas del portavoz del PSOE en la comisión de investigación, Felipe Sicilia, apuntó directamente al Centro Nacional de Inteligencia como su máximo responsable y reprochó a los diputados no haber interrogado con más ahínco a su directora, Esperanza Casteleiro, que se amparó en el secreto con el que actúa la institución. Villarejo sí admitió hablar de la 'operación Cataluña' fue con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Su explicación es que sabían que el CNI hablaba con muchas personas del PP en Catalunya y trataron de con quién sería conveniente hablar también. Según los audios que se han ido conociendo durante la causa, la propuesta fue la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

Cuando el portavoz socialista trataba de centrar el tiro y concretar si llegó a hablar con Rajoy en relación con la 'operación Cataluña', Villarejo dudó si Cospedal le pasó el teléfono o le felicitó en su nombre en un momento determinado. Un tono muy diferente al de anteriores comparecencias en el Congreso. En su primera citación dijo que informaba puntualmente del operativo al expresidente Mariano Rajoy a través de sms y en la segunda agregó un breve encuentro con él, cuando estaba reunido con Cospedal.

Lo que sí dijo es que "en alguna ocasión" recibió órdenes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que le permitió quejarse de que para él se pida más pena de prisión que para el político del PP en el caso Kitchen. La fiscalía pide 19 años de cárcel para el excomisario y 15 años, para el exministro. Situó en las reuniones para tratar el asunto al exnúmero dos de la policía Eugenio Pino, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a un mando de la Guardia Civil y a tres agentes del CNI.

Siempre que podía aprovechaba para asegurar que en su caso "no hay ningún chocho volador, ni coca, ni generales que se llevan el dinero" y sin embargo le "piden mil años de prisión", mezclando su situación judicial con el . En cuanto a su última imputación, por la querella interpuesta por el expresidente del Barça Sandro Rosell, por la causa por la que estuvo dos años preso, señaló que no participó, porque a él no le parecía un objetivo relevante y porque la magistrada instructora, Carmen Lamela, solo quería que participaran policías y guardias civiles del Opus Dei.

Votar a Sánchez

Con Luis de Santamaría, del PP, aseguró que "si llega vivo" a diciembre "votará a Pedro Sánchez", porque es "su ídolo", "el presidente más valiente" que dijo conocer, porque no renovó a Félix Sanz Roldán al frente del CNI, pese a que, según Villarejo, le presionó con los negocios de su suegro. Y de rondón vinculó su arresto con sus informaciones sobre el Banco Privada d'Andorra y distintas cuentas, entre ellas, la del rey emérito.

Señaló que había 2.000 cuentas de españoles y más de 500 de catalanes, pero a la pregunta concreta por parte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de si se acabó la investigación por la cuenta Soleada relacionada con el caso Gürtel y el propio Juan Carlos I no quiso responder y se limitó a decir: "Señoría, ¿qué quiere? ¿que me engrillen al salir de aquí? Esta vez no salgo vivo de (la cárcel de) Estremera". A preguntas de la portavoz de la CUP Mireia Vehí, sostuvo que los Estados matan a quien es incómodo y que él mismo estuvo a punto de morir en 2018.

En esta línea sostuvo que la cincuentena de causas abiertas en su contra obedecen a que defendió que "la corona es una institución fundamental para el Estado, pero se la protege corrigiendo los errores", no ocultándolos. Y eso le permitió llegar hasta a atribuir "cuentas opacas" al rey emérito y a Sanz Roldán, del que dijo que viaja a Abu Dabi cada dos meses.

Señaló que hay unos "fondos superreservados" que no pasan ningún control para operaciones especiales, como el registro que se realizó, dijo, en la residencia de la examante del emérito Corinna Larsen. Por si fuera poca acusación dejó entrever que parte del dinero se perdía, y no negó la pregunta de Rufián de si se refería al rey y a Sanz Roldán.

De las comisiones a los atentados

Dentro de su habitual verborrea pasó de justificar la 'operación Cataluña' con que los empresarios catalanes mostraron su preocupación porque la mordida presuntamente exigida por CDC en Catalunya pasó del 3 al 7%, a asegurar que el CNI podía haber dedicado más tiempo a prevenir atentados, porque él alertó en 2015 del imán que dos años después lideró la célula de jóvenes de Ripoll que cometieron los atropellos de La Rambla. Con Vehí negó que el 17-A formara parte de la 'operación Cataluña', pero insistió en que se podría haber utilizado su información, pero Sanz Roldán ordenó no hacerlo. Por eso restó importancia a que Casteleiro conociera sus datos sobre el imán y tampoco hiciera nada.

Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, preguntó por la información que apareció sobre una cuenta en Suiza de Xavier Trias que resultó falsa, más bien para responder a las preguntas de Rufián sobre qué catalanes estaban en contacto con el CNI, según Villarejo, y concluir que las cloacas persiguieron más bien a quien se consideraba una amenaza para la unidad de España.

Con el de Vox, que calificó de "fantasías" las palabras de Villarejo, este se declaró "absolutamente de acuerdo con la 'operación Cataluña' y que la dirigiera el CNI" para insistir en la frase que ya esgrimió en su primera experiencia en el Congreso: "Con la madre y con la patria con razón y sin ella".

Pablo Echenique, portavoz de Podemos, se interesó por las "cloacas mediáticas", lo que dio pie a Villarejo para afirmar que "por cuenta del CNI" y con su "consentimiento se ha inmortalizado" lo que "se ve el 'underground' de la sociedad española".

Iñarritu definió la comparecencia: divertida, como todas las de Villarejo, pero sin aportar ninguna prueba. El excomisario llegó a decir que el Gobierno de Rajoy no quiso encontrar las urnas del 1-O por ser más "folclórico".