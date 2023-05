En el segundo día de campaña electoral, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso se han entregado al intento de desactivar cualquier visión en la que los resultados que arrojen las urnas el próximo 28-M sean entendidos como una lucha interna entre ambos dirigentes. "Querida Isabel, si el CIS de [José Félix] Tezanos te ha dado ese resultado es que te vas a salir del mapa", le ha dicho el líder del PP a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esta le ha devuelto el guiño pidiéndole, como si de la oración del Padre Nuestro se tratara, que saque a Pedro Sánchez de la Moncloa en las elecciones generales: "Presidente, líbranos del mal".

"Isabel, nos deben de ver muy bien porque están muy nerviosos. En la España de Sánchez es una rareza ver a un líder del partido autonómico que se lleve bien con el presidente nacional del partido. (...) Pues bien, en el PP no tenemos ese problema. Al contrario. En consecuencia, comunico formal y solemnemente que vengo a pedir el voto para Ayuso", ha sentenciado Feijóo en un acto celebrado en Getafe, una de las principales ciudades del cinturón rojo de Madrid y en la que el PP solo ha gobernado 4 años, entre 2011 y 2015.

El guiño ha sido de ida y vuelta. "Querido presidente, cada día, en cada entrevista, cada vez que alguien del entorno de la izquierda me pregunta '¿A que os lleváis mal? ¿A que hay diferencias? ¿A que no estáis de acuerdo en las cosas?'. Es increíble ver de qué manera tratan de justificar que no somos nosotros el partido que no está desunido y hecho unos zorros como el PSOE", le ha seguido el juego la líder autonómica.

Guiños y simpatías

Ante los análisis que señalan que Díaz Ayuso reforzaría su posición a nivel nacional con una mayoría absoluta y pondría en jaque el liderazgo de Feijóo, el propio líder del PP ha tratado de ocultar que exista tal disputa entre ellos y se ha entregado a una defensa férrea de la dirigente autonómica: "Madrid y, en consecuencia, Isabel Díaz Ayuso, necesita una mayoría sólida, amplia, diáfana, contundente, incontestable, libre y absoluta. Madrid e Isabel necesitan y merecen una mayoría absoluta".

No ha sido ese el único gesto de Feijóo hacia la candidata madrileña. "Mientras el partido de Sánchez entra en pánico, veo a un PP con ganas. Ganas de ganar. Eso es como veo al partido en Madrid y en toda España, con ganas de ganar", ha clamado haciendo uso del lema de campaña elegido por la presidenta de la Comunidad. Díaz Ayuso, minutos más tarde, le ha agradecido sus palabras y ha insistido, "les molesta vernos unidos".

El momento culmen ha llegado cuando la presidenta madrileña, tirando del Padre Nuestro, ha versionado el último verso de la oración en la que se pide a Dios "líbranos del mal" para pedir a Feijóo que gane las elecciones generales que se celebrarán a finales de año y saque a Sánchez de la Moncloa: "Presidente, líbranos del mal".