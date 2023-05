El PP no tiene ninguna intención de pasar página tras la renuncia de los siete condenados con delitos de sangre de EH Bildu a ser concejales, y seguirá presionando al PSOE en un doble dirección: que diga con claridad si de ahora en adelante dejará de considerar a la izquierda abertzale como un socio sólido de su Gobierno y conseguir que los otros 37 que se mantienen en candidaturas municipales, condenados por haber pertenecido a ETA o formar parte de su entorno, "desaparezcan también de las listas".

Alberto Núñez Feijóo se pronunció en esos términos esta mañana en un acto de campaña en Alcorcón, cuyo candidato a la alcaldía es el diputado y exmiembro de la dirección de Pablo Casado, Antonio González Terol. El líder del PP también se sumó a la desconfianza expresada por Isabel Díaz Ayuso este martes cuando, al conocer la renuncia de los siete de Bildu, se preguntó “por qué iban a tener que creer a terroristas”. La presidenta de la Comunidad de Madrid puso en duda que realmente vayan a renunciar al acta teniendo en cuenta que siguen figurando en la papeleta de EH Bildu porque las candidaturas ya están publicadas.

Feijóo exigió que esa renuncia se haga por escrito y ante la Junta Electoral Central, y garantizar así “que no sea un engaño”. “Hemos visto cómo Bildu ha introducido a 44 personas condenadas por terrorismo. Llevamos días pidiendo que esas personas desaparezcan de las listas por dignidad, pidiendo al presidente del Gobierno que utilice la Abogacía del Estado o la Fiscalía para obligar a Bildu a que desaparezcan los 44 condenados de su lista. Esta mañana, no porque Sánchez se lo haya pedido, Bildu ha decidido que siete están dispuestas a no tomar posesión de sus actas”, reprochó el líder del PP.

En Génova, desde que se conoció la renuncia de los siete del partido de Arnaldo Otegi, aseguran que el PSOE "ha quedado en evidencia" limitándose a hacer "tibios reproches" sobre las candidaturas y sin exigir públicamente su retirada. "Bildu reacciona sin que lo haga Sánchez. Ni siquiera puede vender el relato de que él se lo ha pedido a Bildu. Ha sido Bildu más responsable y exigente con sus candidatos que Sánchez, que no ha dicho nada", insisten en la cúpula conservadora.

Listas vs ilegalización

El líder del PP lleva días poniendo el foco en las listas de la izquierda abertzale, y exigiendo al Gobierno que actuara de alguna forma para que se revisaran. Feijóo ha dedicado buena parte de sus mítines en los primeros días de campaña al asunto, pero siempre circunscribiéndolo a las listas y a la imposibilidad de que fueran candidatos personas condenadas por terrorismo.

Ayuso, sin embargo, dio un paso más en la fiesta de San Isidro, cuando abrió la puerta a la ilegalización en línea con lo que viene exigiendo Vox. El partido de Santiago Abascal es el único que ha registrado en el Congreso una propuesta que pretende votar sobre la ilegalización del partido de Otegi.