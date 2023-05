El Congreso de los Diputados, en un consenso total que escasas veces se ve, ha instado al Gobierno de coalición a aprobar un nuevo permiso retribuido del "tiempo indispensable" para que los trabajadores puedan recibir asistencia sanitaria y entre la que se incluye la "atención psicológica". Todas las formaciones, a excepción de Cs, que se ha abstenido, han respaldado una proposición no de ley presentada por ERC que plantea la creación de este permiso, además de otros como uno de 5 días para las mujeres que sufran un aborto espontáneo.

El portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó el pasado martes que más de dos millones de personas van al psicólogo en España. "Es bueno, está bien, pero sería muchísimo mejor si no tuvieran que gastarse de media 60 o 70 euros por cada sesión, y sobre todo sería muchísimo mejor si no tuvieran que ir reventados o reventadas después del trabajo a cada sesión", aseveró desde la tribuna de oradores. En este sentido, defendió que se debe impulsar un permiso retribuido para que los trabajadores no tengan que negociar con sus jefes los horarios de terapia ni tengan que recuperar después las horas de trabajo perdidas.

"Para mucha gente la diferencia entre vivir o morir puede ser esa. Así que la pregunta vuelve a ser muy sencilla: ¿alguien está en contra?", preguntó al hemiciclo. Finalmente, este jueves, ninguna formación ha rechazado la iniciativa que, por el momento, se quedará en una petición al Gobierno de que impulse dicho y que cubriría la atención sanitaria, la realización de pruebas diagnósticas, los tratamientos de rehabilitación y la atención psicológica, oftalmológica, odontológica, fisioterapeútica y cualquier otra especialidad. También han respaldado otro permiso para acompañar a los hijos menores de dad a recibir asistencia sanitaria de cualquier tipo.

Pérdida gestacional

Con una mayoría aún más amplia, 327 'síes' y un solo 'no' pulsado por error, el Congreso ha instado al Gobierno ha crear un permiso de cinco días hábiles para las mujeres trabajadoras por "pérdida gestacional entre la sexta semana y el día 179 de gestación". "En este país, 45000 mujeres cada año sufren un aborto espontáneo, 45000 mujeres pasan probablemente por uno de los peores trances que pueden pasar en su vida. ¿Y saben dónde lo pasan si lo pasan antes del día 180 de gestación? En su trabajo", sentenció Rufián. La intención, subrayó, es reclamar un permiso retribuido de cinco días "para no tener que ir a trabajar al día siguiente".

Tras la aprobación de la ley de Salud Sexual, aprobada a finales de febrero, se reconoce como una situación de incapacidad temporal la "interrupción del embarazo, sea voluntaria o no". Sin embargo, esto solo afecta a aquellas mujeres que tras el aborto se encuentran en una situación de baja médica. No obstante, con el permiso de 5 días que se ha reclamado se podrían beneficiar todas las mujeres que sufran un aborto espontáneo, que no aquellas que lo provoquen.

El cuarto punto aprobado trata sobre otro permiso remunerado de 10 días hábiles por fallecimiento de un hijo. El único punto rechazado pedía crear un mecanismo a favor de las pequeñas empresas para compensar estos permisos retribuidos.