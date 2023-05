La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a insistir este viernes en la necesidad de que se aplique la ley de partidos para instar la ilegalización de Bildu. No importa que Génova haya decidido seguir otra estrategia y que la insistencia de Ayuso por continuar con esta vía haya generado malestar en la cúpula nacional del partido. Ella reitera que "no es un pulso" a su partido "ni mucho menos" a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pero sigue queriendo marcar el rumbo a su formación. Aunque visto el revuelo generado retrasa esa presión: "Yo lo único que pido es que el Senado y el Congreso, a lo mejor cuando haya otras mayorías, que insten al Supremo como dice la ley de partidos a que lo miren. Esto no es una venganza, yo pido simplemente que se haga justicia". Es decir, que no exige que se haga ahora, pero pide a Feijóo que si en la próximas elecciones generales el PP obtiene una mayoría en el Congreso ponga en marcha esa fórmula.

Esto "es un pulso a Bildu", ha insistido, y lo hace porque se ve "obligado a defender este discurso" porque se afilió al PP "precisamente" por la violencia de ETA. A las críticas por el uso electoral de este debate, la dirigente popular responde: "Yo no necesito electoralmente este asunto para absolutamente nada, ahí están las encuestas, parece que las cosas van muy bien. Pero es que sería ir incluso en contra de mi propia afiliación al PP, mentir durante los últimos 20 años y los discursos que he mantenido siempre". El problema es que la forma de hacer frente a sus convicciones choca con la que ha decidido seguir la dirección nacional del PP, cuyos servicios jurídicos coinciden con la Fiscalía en que no hay manera de ilegalizar a Bildu con la ley de partidos y la actual situación de ETA, ya disuelta desde hace doce años.

Aplicación de la ley

En el equipo de la dirigente popular madrileña están convencidos de que a través de los artículos 9 y 11 de la ley de partidos se puede iniciar el trámite para estudiar su ilegalización. El en punto 3.c, el artículo 9 señala que podría declararse ilegal un partido que incluya "regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas" y creen que con los 44 condenados por delitos de vinculación con ETA esta premisa se cumple y que no es suficiente la defensa que hizo Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, en su comparecencia de esta semana cuando insistió en que no saca de sus listas a estas personas porque "suscriben el compromiso de EH Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas". "¿Qué palabra tiene un asesino?", respondió a través de twitter la propia Ayuso aquel día.

"Creo que si en lugar de hablar de 44 condenados por terrorismo habláramos de condenados por fascismo o por violaciones de otro tipo, nadie lo dudaría, por lo menos buscar si esto es legal o no", ha explicado la presidenta madrileña. "En el momento en el que queremos mirar para otro lado y creer que esto es simplemente querer ilegalizar un partido porque no me gusta es dar la razón a que ellos han ganado y que la ley del silencio con la que han viciado los censos ha ganado", ha rematado después.

Críticas a Consuelo Ordóñez

Preguntada por las críticas que han vertido algunas víctimas de ETA por su insistencia con este asunto y por decir que "ETA está viva", y concreto, por las críticas de Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Ayuso ha vertido otra sobre ella: "No sé si tiene problemas personales con el PP desde hace unos años, creo que es lo que sucede en este caso concreto". Covite fue precisamente la organización que denunció que Bildu lleva en sus listas para las próximas elecciones municipales a 44 condenados por delitos vinculados a ETA.

Esta no es la primera vez que desde el entorno de Ayuso se sugieren problemas que la hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en San Sebastián en 2005, tiene con el PP. Pero la dirigente popular ha intentado que su crítica a la presidenta de Covite no se extienda al resto de las víctimas de la banda terrorista. "Aparte de las víctimas directas, que son irremplazables, y eso es inequívoco, son las directas, y a las que España les va a tener siempre en máxima consideración por dignidad y justicia, también lo es (víctima) un pueblo entero, una sociedad entera", ha explicado la presidenta madrileña, detallando que lo son porque ven "cómo van a ser gobernados por quienes tienen delitos de sangre incluso en municipios donde están sus propias víctimas" y porque augura que lo seguirán siendo en el futuro: "El problema no va a acabar aquí, ETA no se va a contentar".