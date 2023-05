Mientras el candidato de Junts, Xavier Trias, mantiene la mano tendida a ERC y al PSC, la campaña de JxCat en el conjunto de Catalunya se basa ya de forma monográfica en los ataques del 'expresident' Carles Puigdemont a ERC y al Govern. Este miércoles en un video emitido en un acto de Arenys de Munt, Puigdemont ha elevado más el tono, hablando de sembrar la "desmovilización" independentista. "No os fiéis de estos", ha espetado, mientras ha calificado la gestión del Govern de Pere Aragonès de "catástrofe".

Puigdemont defiende la unidad independentista en su discurso. A renglón seguido, carga contra ERC, sin citarla explícitamente, por formar parte, sostiene, de los que han decidido "recular o ceder", frente a Junts, que define como el partido que "mantiene la posición". Es ahí donde cita su caso personal en el extranjero: "No nos han extraditado. Les hemos ganado [al Estado] en todas las jurisdicciones", subraya.

Y entonces el dirigente de Junts compara su estrategia independentista con la de ERC: "Hay gente que siembra el desánimo y la desmovilización, no os fiéis de estos, que dicen que nos dediquemos a gobernar bien, que no lo hacen, es una catástrofe cuando lo hacen", ha aseverado. "Hay que gobernar bien, claro que sí, solo faltaría, pero con esto no es suficiente y lo sabemos", opina.

Borràs y los derechos de autor

El ataque a ERC lo ha rematado la presidenta del partido, condenada por corrupción, Laura Borràs. "Algunos necesitan olvidar o obviar la independencia y el 1-O cuando gobiernan, y lo sacan en campaña en la recta final y reivindican los derechos de autor; nosotros no, hablamos de independencia, en Arenys de Munt, Barcelona, Madrid y Bruselas, cada día y en todo momento". Borràs esgrime la figura de Puigdemont porque, a su juicio, "deja en evidencia a los que coleccionan rendiciones en el interior". Nueva referencia a ERC en un discurso, tanto de Borràs como Puigdemont, sin referencias a las problemáticas municipales.

Rull hace otro discurso

"La unidad no es mágica, se tiene que trabajar", ha apuntado en cambio Josep Rull en su discurso, sin ninguna referencia crítica a ERC. Halba en cambio de "generosidad y trascendencia histórica". Habla también de la dimensión internacional del conflicto, y subraya que el Govern ha de tener "vocación de Estado" con solvencia.