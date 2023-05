La desaparición de Ciudadanos este 28 de mayo tras quedar fuera de todos los parlamentos y grandes ayuntamientos —cayó también el de Madrid y con él, Begoña Villacís, principal símbolo de los naranjas— ha provocado un debate inminente en el partido liberal: decidir si se presentarán o no a las generales del 23 de julio adelantadas por Pedro Sánchez.

Este martes habrá una reunión del comité nacional para decidirlo. Hay dirigentes que consideran que toca echar el cierre después de este nuevo fracaso, que llega tras derrotas muy duras como la desaparición en Madrid y Andalucía de los dos pasados años. Los líderes actuales, Adrián Vázquez y Patricia Guasp, siempre han mantenido que “ocurriera lo que ocurriera” en estas elecciones, el partido naranja terminaría el ciclo electoral y se presentaría a las generales y a las europeas. Incluso Guasp en una entrevista lo reiteró en este periódico.

Pero también es cierto que en las previsiones del partido nunca estuvo una desaparición de tal magnitud. Ciudadanos contaba con mantener representación en algún parlamento autonómico y capitales de provincia. El fracaso es total.

Y en este punto incluso Alberto Núñez Feijóo entró al debate de lleno desde su comparecencia en Génova: “Les toca hacer la reflexión sobre si van a ser útiles o pueden perjudicar diputaciones y ciudades como consecuencia de tener un 1% o un 1,5% del voto. No creo que es lo que pretendan los que votan a Ciudadanos”, dijo, lanzando una petición evidente de que no vayan a las generales para no dividir voto.

Feijóo recordó que en los pasados meses el PP ha contactado con cargos y militantes de distintos territorios “para ver si podían aportar en sus listas”. Los que lo hicieron, dijo, se marcharon al PP. Y el resto “ahora debe reflexionar”.