José Luis Sanz (Sevilla, 1968) se hizo un video más personal cuando lanzó su candidatura para ser alcalde de su ciudad. “Puedo parecer un tipo serio y lo soy”, decía en un spot con imágenes del candidato del PP de pequeño vestido de nazareno, en la Feria, jugando en el Parque de María Luisa de Sevilla o posando el día de su boda. Esa siempre ha sido su carta de presentación, su seriedad y la defensa de la ciudad más clásica, de las tradiciones. Fue alcalde del pueblo sevillano de Tomares (25.000 habitantes) durante 15 años y encadenó varias mayorías absolutas. “Sevilla me ha dado una oportunidad y no voy a defraudar”, proclamó tras amarrar su victoria en una comparecencia junto a Juan Manuel Moreno.

Sanz, licenciado en Económicas y Empresariales, fue hace años el favorito de Génova para liderar el PP andaluz hasta que el dedo de Mariano Rajoy eligió a Juan Manuel Moreno. Lejos de armar un frente crítico se replegó en la alcaldía de Tomares y se dedicó a trabajar, aunque la dirección ‘malagueña’ del PP desembarcada en Sevilla nunca acabó de fiarse de él. Después, el ahora alcalde fue designado candidato en Sevilla por Pablo Casado antes de que el PP estallara por los aires. Eso despertó aún más recelos. No sin sudarlo, se ganó el apoyo del presidente andaluz, se cerraron resquemores y desconfianzas, no había más remedio, y él se ha denominado toda la campaña como “el candidato de Juanma en Sevilla”.

Está convencido de que en la capital de Andalucía falta gestión y rumbo y sobran fotos. Aspiraba a tener el voto de muchos socialistas, dice, que ya apoyaron al PP en las autonómicas y lo ha conseguido. El trasvase de votantes socialistas que obtuvo Moreno se ha consolidado en Sevilla, aunque no solo en Sevilla.

El que será alcalde de Sevilla tiene atributos políticos que pueden venderse en positivo o en negativo. Para algunos demasiado soso, demasiado distante, fruto todo de una mal disimulada timidez. Para otros, el nuevo regidor del PP tiene una serenidad y una templaza que acreditan que es el gran gestor que la ciudad necesita. En Sevilla, la ciudad dual, hay dos tipos de cofradías en Semana Santa. Están las bulliciosas, las de las vírgenes y los cristos con música y zarandeo en sus pasos. Luego están las serias, las de ruán, las que tienen voto de silencio y procesionan sin alharacas. Sanz, que es hermano de San Isidoro, es sin duda un sevillano del segundo tipo, alejado del folklore. Sevillista en su afición al fútbol es casi lo único rojo que abraza porque siempre ha sido un hombre muy del PP.

Lo que está claro es que Sanz quería el bastón de mando y desde hacía meses, cada vez que se le saludaba en la ciudad, se despedía con un “voy a ser alcalde y lo sabes”. Ahora lo han confirmado con contundencia las urnas. La de Sanz hacia el ayuntamiento hispalense ha sido una carrera de fondo. La suya oficialmente empezó en octubre de 2021. Una campaña de 600 días, señalando baches, suciedad y desperfectos en las calles sevillanas. Un trabajo que en el sprint final aderezó con una llamada clara a tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos con el voto de las municipales. Sevilla se había consagrado como símbolo del cambio en España y el PP lo ha dado todo por conseguirla.

Fue un joven ‘cachorro’ del PP en los tiempos de Javier Arenas y pasó por puestos orgánicos de máxima responsabilidad del partido en Sevilla y Andalucía. Se afilió al PP en 1990 y desde entonces ha sido de todo en su partido. Ese temple que le caracteriza le ha permitido encajar, quizás no con una sonrisa pero sí con disciplina y sin aspavientos ni ‘vendettas’, todo lo que la política le ha puesto por delante. Cuando en 2007 Arenas le encomendó la alcaldía del pueblo sevillano de Tomares, algo que muchos vieron como un castigo o un disparate, Sanz lo encajó con disciplina y logró contra pronóstico hacerse con el bastón de mando. De ahí pasó a ser uno de los alcaldes más votados de Andalucía durante la friolera de 14 años. “Tomares me hizo mejor”, señala Sanz cuando se le pregunta. Ahora cumple un sueño aunque no lo expresará ni con risas ni con lágrimas sino con la sobriedad marca de la casa.

