PP y Vox han anunciado un pacto de Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox se quedaría la presidencia en Las Corts y el PP la vicepresidencia y la secretaría. Ahora empiezan a negociar el reparto del Consell sin la inclusión de Carlos Flores Juberías (Vox) en el Gobierno de Carlos Mazón (PP) en la Comunitat Valenciana, la patata caliente en el reparto y se despeja tras su marcha al congreso.

Según ha anunciado el propio Flores después de una reunión de más de dos horas con los 'populares', PP y Vox han sellado un pacto que se concretará en los próximos días conforme los grupos de trabajo comiencen a negociar. En este, se incluirá la presencia de miembros de la ultraderecha así como la dirección de la cámara autonómica, en un modelo similar al de Castilla y León, aunque no se ha confirmado que vaya a tener una vicepresidencia.

Las dos formaciones han anunciado un acuerdo en cinco líneas de actuación: libertad para elegir, desarrollo económico centrado en el campo, la industria, el comercio y el turismo; potenciar la sanidad y los servicios sociales "garantizando el derecho a la salud", la protección de las señas de identidad y el apoyo a las familias como "núcleo fundamental". "Compartimos valores y objetivos programáticos", ha dicho Flores.

El que ha sido candidato de Vox a la Generalitat y que había sido señalado por la dirección nacional del PP como una "línea roja" por su condena por maltrato psicológico a su exmujer en 2002 no estará en el Consell. Se marcha al Congreso, aunque rechaza un "veto". ""Ni una sola vez he dicho que vaya a ser vicepresidente o conseller, quería ser presidente, pero los resultados no lo permiten. Mi tarea está terminada en el momento que Vox incrementa resultados", ha indicado Flores al tiempo que ha añadido que su formación "no acepta vetos".

En este sentido, el reparto de las conselleries se concretará en un par de días "en número y naturaleza". Esta será en "número proporcional a resultados". También se rechaza la idea de "mestizaje" que ha llevado a cabo el Botànic, es decir, que haya miembros de Vox y PP en los diferentes escalones intermedios de conselleries compartidas.