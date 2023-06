El debate en torno a los pactos con Vox, abierto en canal tras el primer gran acuerdo autonómico del 28M, el de la Comunidad Valenciana, no mueve al PP de su discurso principal para las elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo buscará un gobierno en solitario. Lo volvió a repetir Miguel Tellado, vicesecretario de Organización y hombre de su máxima confianza, en la mañana de este jueves: “Feijóo puede gobernar en solitario porque ya lo hemos demostrado en Andalucía”, aseguró en 'RNE'. Ayer mismo el líder conservador insistía desde Cantabria: "No me he movido de mi objetivo".

El reparto de consejerias autonómicas en la Comunidad Valenciana está aún en plena negociación. Lo único seguro es que el acuerdo saldrá adelante después de que Vox apartara a Carlos Flores Juberías, buscándole un nuevo destino como cabeza de cartel por Valencia en el Congreso de los Diputados. Y sobre ese acuerdo, Tellado fue tajante: "En las elecciones se eligen representantes para finalmente elegir un gobierno que garantice la estabilidad politica e intitucional durante los próximos cuatro años. Y eso es lo que ha hecho Mazón y lo respetamos. Después confirmó con un "por supuesto" la supervisión y la autorización de Génova a ese acuerdo.