El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha reclamado al conjunto de los partidos independentistas un acuerdo para fijar un precio "alto" ante una hipotética negociación con el PSOE después de las elecciones generales del 23-J para la formación de Gobierno. Rufián, en una entrevista en La 2 y Ràdio 4, ha rechazado la opción de una abstención independentista porque "no ir a votar empeora las cosas".

El candidato republicano ha hecho un "llamamiento a todo el independentismo" para "fjar el precio" ante una eventual negociación postelectoral en la que el PSOE necesite los votos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Rufián ha afirmado que no se han iniciado conversaciones con Junts y la CUP y ha eludido concretar qué condiciones cree que deberían plantearse a Sánchez. "El precio ha de ser más alto, consensuado y ha de fijar el dilema a Pedro Sánchez: Catalunya o Vox". "No iré más allá porque sería anular o matar esta propuesta", ha argumentado a la hora de evitar entrar en detalles sobre las condiciones.

Rufián ha elogiado la gestión de la CUP en el Congreso y ha evitado valorar sus relaciones con Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, porque "no entro en el salseo". "Los compañeros de Junts han hecho un trabajo muy determinado" en Madrid, se ha limitado a afirmar.

Contra la abstención

Rufián también ha hecho un llamamiento a la participación el 23-F, en contraposición a las propuestas de parte del independentismo en favor de la abstención. "Que todo el mundo vaya a votar a quien sea, si no es a ERC a cualquier partido independentista", ha reclamado, "porque es bastante probable que ir a votar no cambie las cosas como queremos, pero no ir a votar sí las empeora, seguro". "La derecha siempre va a votar", ha añadido.

Agredido en Madrid

Durante la entrevista, Rufián ha tenido interés en explicar que en Madrid ha sufrido cuatro intentos de agresión, uno de los cuales se consumó en forma de empujones y un golpe. También ha querido subrayar que reside en Badalona, que habla catalán con su hijo y que sus posiciones políticas frente al PP y Vox tienen consecuencias.