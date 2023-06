El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si el PSOE no facilita su investidura en el caso de que gane las elecciones generales mostrará que no solo no le importa que haya un gobierno "con Vox" sino que lo "impondría".

En una entrevista con la Cadena Ser, Feijóo ha reiterado que su objetivo es un gobierno en solitario, al tiempo que se ha comprometido a facilitar un Ejecutivo del PSOE si Pedro Sánchez gana las elecciones para que no dependa de los votos del independentismo y del "populismo" de Sumar, como también pide a los socialistas. El candidato del PP ha evitado descartar una coalición junto a Vox al tiempo que ha cargado contra los socialistas por pretender que el PP no pueda pactar con "nadie" negando la "alternancia política". "El Partido Socialista no tiene ningún problema en que gobierne Vox, lo que pretende el PSOE es que no gobierne el PP, no seamos ingenuos (...) si el PSOE no quiere que gobierne Vox es muy sencillo: absténganse", ha recalcado. Aludiendo a los pactos del PP con Coalición Canaria y con el Partido Regionalista Cántabro, ha sostenido que los hechos "desmienten" que su formación pacte con Vox en "todas las circunstancias". Y ha defendido la coalición con Vox en la Comunidad Valenciana y el acuerdo en Baleares para que este partido presida el Parlamento regional, que considera un paso que garantizará la investidura de la popular Marga Prohens en las islas, donde continúa la negociación. Sobre la violencia machista, que el partido de Santiago Abascal niega, Feijóo ha subrayado que las sentencias acreditan su existencia y ha defendido que no hay una "sola coma del acuerdo" valenciano que "vaya en contra o cuestione la (lucha contra) la violencia machista". También ha destacado el veto a Carlos Flores, candidato de Vox a la Generalitat Valenciana que se ha visto forzado a renunciar e ir en la lista al Congreso, por ser condenado en 2002 por violencia psicológica contra su mujer, del que ha afirmado que "tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal". Feijóo ha respaldado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en su aspiración de gobernar en solitario tras quedarse a dos diputados de la mayoría absoluta con un 43 % del voto y ha llamado a Vox a un pacto de legislatura que evite la repetición electoral. Ha sido crítico con el PNV y el PSOE por contar con los votos de su partido para apartar a EH Bildu en Vitoria o en la Diputación de Gipuzkoa, sin siquiera hablar con su "gente", al tiempo que ha rechazado las acusaciones de racismo de Isabel Díaz Ayuso contra la formación jeltzale al apuntar que no le gustan las descalificaciones. También se ha mostrado convencido de que habrá presupuestos para 2024 si logra gobernar y se ha comprometido a liderar la oposición si no llega a la Moncloa pese a ganar las elecciones.