El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha regresado este martes a València para participar en un acto sobre Sanidad en el que ha estado acompañado por el líder autonómico y futuro president de la Generalitat, Carlos Mazón, además de por la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico popular, Carmen Fúnez, la psiquiatra y coordinadora de Salud Mental en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mercedes Navío, y otras profesionales del ámbito sanitario, todas ellas mujeres.

Con el gobierno de la Generalitat ya encarrilado tras la constitución de las Cortes, la cita ha estado enfocada a las elecciones generales, cuya campaña arranca en poco más de una semana y donde la Comunitat Valenciana volverá a jugar un papel central, como ya sucedió el 28M.

Además de numerosos diputados autonómicos y otros cargos electos el pasado 28M, han asistido todos los candidatos populares al Congreso y al Senado el próximo 23J por las tres circunscripciones valencianas, con los números uno de cada lista al frente: Macarena Montesinos (Alicante), Alberto Fabra (Castellón) y Esteban González Pons (Valencia).

Feijóo promete ampliar la oferta de MIR para médicos de familia

El presidente nacional ha intervenido tras el debate entre las expertas sanitarias (médico familia, neuróloga y psiquiatra), celebrado en la Marina de València y con vistas al puerto, una infraestructura que el PP se compromete a ampliar.

Decálogo sanitario

Se ha comprometido a "garantizar la viabilidad" del sistema nacional de salud y ha desvelado el esqueleto de su programa sanitario estatal, con un decálogo que apuesta por reforzar la atención primaria, ampliar la oferta de MIR para médicos de familia, elevar la jubilación hasta los 72 años, un refuerzo de la atención especializada o una nueva estrategia en salud mental.

Pero estamos en precampaña y Feijóo no ha tardado en aparcar el asunto y centrar el foco en cargar contra Pedro Sánchez, a quien ha vuelto a acusar de "esconderse" de la calle y de mentir reiteradamente a los españoles haciendo "todo lo contrario de lo que ha dicho".

No "demonizar" los pactos con Vox

Le ha reprochado sus pactos Frankenstein y a la vez ha reivindicado los del PP con Vox, en concreto el de Mazón. "Lecciones de pactos, ninguna", ha dicho el dirigente popular, que ha acusado al presidente del Gobierno de "demonizar" los acuerdos del PP con Vox cuando "pacta con el mayor populismo y extremismo de Europa", que según Feijóo es "Podemos, que ahora se llama Sumar".

En ese sentido, ha querido "tranquilizar" a los valencianos ante la entrada de la ultraderecha en el Consejo de Mazón. "Estad tranquilos. No renunciaremos nunca a nuestros principios. Respetamos el deseo de cambio y garantizamos la gobernabilidad, con Gobiernos proporcionados ajustados a los resultados en cada comunidad", ha destacado antes de añadir que el PP valenciano "gobernará para todos"

"Desastre sanitario"

Mazón, que ha intervenido antes, ha defendido que celebrar este evento sobre Sanidad en Valencia "tiene un por qué": "Acabar con uno de los mayores desastres sanitarios en España, que es el de la Comunitat Valenciana", ha lamentado antes de repasar esas deficiencias. Según el popular, las listas de espera, las ambulancias sin médico o el requisito lingüístico, al que se refiere como "prejuicio lingüístico".

El inminente president del Consell ha situado como "lo más urgente" la recuperación de la "eficacia" en la Sanidad. "No puede haber sanidad pública y gratuita si no es eficaz y sin ayudar a los que nos ayudan a estar sanos", ha señalado antes de reivindicar que Feijóo, cuyo "proceso de valencianización va por buen camino" según ha bromeado, "priorizará" esta materia. "Vamos a tener un gran aliado", ha insistido.

Pide a Puig que "salga del sillón"

En un plano más autonómico, Mazón ha instado a Puig a "salir ya del sillón". "Señor Puig, no se eternice más. Haga caso a lo que han dicho los ciudadanos. No tome más decisiones estando en funciones que pueden ser irreversible. No prolongue más una situación viendo que el pueblo ha hablado", ha indicado.

El popular todavía tiene que ser investido president e insiste en que quiere celebrar el pleno "lo antes posible". Sin embargo, el reglamento permite a los grupos dilatar su constitución hasta ocho días y el PSPV parece decidido a alargarlo para acercar la investidura a las generales. El PP podría acelerar otros plazos y podría fijar el pleno a partir del 10 de julio.