Javier Armas, de la Agrupación Herreña Independiente, presidirá el Cabildo de El Hierro durante 16 días hasta que lo sustituya el próximo 11 de julio su hermano Alpidio Armas, del PSOE. Minutos después de tomar posesión como mandatario de la corporación insular herreña, Javier Armas veía confirmado ayer lo que ya se había anunciado días antes: PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir registraban la moción de censura en el Cabildo de El Hierro que hará que Alpidio Armas tome el relevo y se convierta por segundo mandato consecutivo en presidente de la institución herreña.

Aún sabiendo que su Presidencia será muy breve, gracias a la ajustada victoria de la Agrupación Herreña Independiente en las pasadas elecciones insulares del 28 de mayo –ganó por solo 21 votos al PSOE–, Javier Armas ofreció un discurso como si fuera a ser mandatario los cuatro años. «Tengo en estos momentos sensaciones muy intensas. Jamás pensé llegar a este punto, pero las circunstancias de los últimos tiempos me han hecho llegar hasta aquí. Tengo una gran ilusión. Me emociona que los herreños mayoritariamente me hayan apoyado y tener la posibilidad de aportar lo que pueda con mi trabajo para cambiar y mejorar la isla El Hierro», manifestó el nuevo presidente en el pleno de su toma de posesión, al frente de una Agrupación Herreña Independiente que logró cuatro consejeros.

El PSOE (3 consejeros), Asamblea Herreña (3) e IUC-Reunir (1 consejero) le quitarán el bastón de mando en el pleno en el que se abordará su moción de censura el próximo 11 de julio. El acuerdo, que se había rubricado el pasado día 15 en el municipio de El Pinar, implica que el candidato del PSOE, Alpidio Armas, vuelva a ser el presidente y David Cabrera, de Asamblea Herreña, el vicepresidente, en tanto que el único consejero de IUC-Reunir Canarias, ocupará la Consejería de Derechos Sociales, Vivienda, Sanidad e Igualdad. En la oposición quedarán Javier Armas y los suyos, así como los dos consejeros del PP.

Tras las tomas de posesión de ayer, la nueva Corporación herreña queda compuesta por los siguientes consejeros: Alpidio Armas, Ana González, Jesús Pérez (PSOE), David Cabrera, Emilio Hernández, Ana González (AH), Amado Carballo (IUC-Reunir), Javier Armas, María Asunción Amaro, Juan Alberto Armas, Juan Pedro Sánchez (AHI), Rubén Armiche Benítez y Juan Manuel García (PP).

El presidente saliente y proponente de la moción de censura, Alpidio Armas, hizo un balance de gestión de su mandato. Destacó la emergencia sanitaria por la covid y la gestión realizada por el aumento de los precios, especialmente de los combustible. El hermano de Javier Armas asume el coste de la moción de censura pero considera que «es lo mejor para los herreños». Explicó que tiene como objetivo «dar continuidad da todos los proyectos iniciados en el pasado mandato», en el que el PSOE gobernó la corporación en pacto con la Asamblea Herreña.

Alpidio Armas valoró la inclusión en el futuro grupo de gobierno de Amado Carballo, único consejero de IU-Reunir Canarias. David Cabrera, de la Asamblea Herreña, aclaró por su parte que la moción de censura la presentan «por responsabilidad con los herreños» y porque «era el único acuerdo posible que se podía alcanzar».