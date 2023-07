El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la reunión del Ejecutivo con los comisarios europeos para analizar agenda y prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE.

La reunión se celebra en la Galería de las Colecciones Reales, a cuyas puertas, en la explanada de la Plaza de la Armería, ha recibido Sánchez a Von der Leyen. Ambos se han saludado con un beso y se han dirigido hasta el lugar en el que se encontraban ya los miembros del Gobierno y los comisarios participantes en el encuentro. Tras saludar también uno por uno a todos ellos, ha habido una foto de familia antes de acceder al interior del edificio.

La visita del Colegio de Comisarios, denominación de los integrantes de la Comisión, se ha convocado para el tercer día de presidencia española del Consejo de la UE y es el tercer acto que protagoniza Sánchez desde que España asumió esa presidencia el sábado. El primero de ellos fue el viaje que realizó el mismo sábado a Kiev para simbolizar que la UE va a seguir respaldando a Ucrania hasta el fin de la invasión rusa, y el segundo fue la reunión que mantuvo el domingo en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Durante la jornada de este lunes, Sánchez, sus ministros y los miembros de la Comisión Europea con Von der Leyen al frente van a analizar las expectativas de la presidencia española. Cuatro serán los ejes de esa presidencia para el Gobierno: la reindustrialización de la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea. Entre los asuntos en los que se espera que se pueda avanzar durante los próximos seis meses se encuentra el Pacto sobre Migración y Asilo, la modificación de las reglas fiscales, la reforma del mercado eléctrico o la revisión del presupuesto comunitario para destinar más ayudas a Ucrania.

El viaje de los miembros del Colegio de Comisarios (no han viajado todos a Madrid por motivos de agenda) estaba previsto inicialmente para el 6 y 7 de julio, pero Sánchez y Von der Leyen acordaron adelantarlo unos días para que no se desarrollara en plena campaña electoral para los comicios generales del 23 de julio. Unas elecciones que el Gobierno afirma que no van a repercutir en los objetivos de la presidencia del Consejo de la UE y en el desarrollo de la agenda prevista.

Tras la reunión, Sánchez y Von der Leyen comparecerán en conferencia de prensa, y a continuación los miembros del Colegio de Comisarios se trasladarán hasta el cercano Palacio Real, donde serán recibidos por Felipe VI.