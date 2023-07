Ninguno de los intentos de los funcionarios de Justicia por hacer que el ministerio retomara las negociaciones tras emplazarles a después de las elecciones ha dado fruto, así que el comité de huelga ha decidido supender la que mantenían con carácter indefinido y solo mantener las previstas para los días 11 y 20 de este mes de julio, durante la campaña electoral del 23-J.

Los sindicatos argumentan que el motivo de la renuncia es la llegada del periodo estival y con él las vacaciones, que reduce el seguimiento de los paros, lo que no será problema para continuar realizando las movilizaciones ya previstas: las sentadas en los Tribunales Superiores de Justicia el próximo día 7, la concentración con personal de toda España en la Moncloa el día 11 y un acto estatal de protesta por definir el 20 del mismo mes coincidiendo con la cumbre de la UE en materia de Justicia que se celebra en Logroño. Ambos días está prevista huelgas.

El comité de huelga quiere que el próximo Gobierno que salga de las urnas tenga claro que tiene un conflicto por resolver. De ahí que anuncie concentraciones ante las Delegaciones de Gobierno y lo que llaman “seguimiento” de la campaña electoral del partido en el gobierno, con cuyo Ministerio de Justicia se muestra tan crítico que lo consideran "en clara descomposición" y tachan de "cobarde" la actitud de sus responables.

"Este ministerio predica para los demás lo que no quiere para él mismo y no ha respondido a la propuesta de mediación planteada por el Comité de huelga hace cinco días insistiendo en su falta de respeto a los derechos laborales y sindicales", lamente los sindicatos en un comunicado, en el que acusan a Justicia de "no escuchar", y "sólo saber imponer su criterio vulnerando derechos fundamentales y humillar a sus empleados y empleadas públicas y que niega el derecho a la negociación colectiva".

En este sentido, los representantes de los trabajadores denuncian que el Ejecutivo "recibe millones y millones de euros para sus programas de reforma de la Justicia, pero que no respeta el derecho de información, participación y negociación colectiva recogidos en la normativa de la Unión Europea" lo que han denunciando al Comisario de Justicia.

Sostienen que sus reivindicaciones son justas, han contado con repercusión pública y no dudan de que les serán reconocidas las funciones que alegan ejercer de verdad, aunque según la legislación serían solo propias de jueces y letrados de la Administración de Justicia. Atribuyen el no haber conseguido ahora el aumento retributivo alegado en que el calendario les ha jugado una mala pasada y la puntilla fue el adelanto electoral.

Cansancio y vacaciones

La llegada del periodo estival de vacaciones ha ocasionado un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos también por la necesidad de conciliación. A este descenso se une el agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance. Algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente", explican.

De ahí que aplacen la huelga hasta la constitucional de las nuevas Cortes y se forme un nuevo Gobierno con otros responsables en Justicia. Pero dejando claro que el conflicto continúa, que la movilización va a continuar, que esta interrupción temporal no es una suspensión de la movilización. porque no son "ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales", que sí han obtenido la subida retributiva por la que luchaban y por la que los primeros también tuvieron que hacer huelga.