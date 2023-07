A escasas horas del pistoletazo de salida de la campaña electoral, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha optado por entrar en el cuerpo a cuerpo contra el PSOE y especialmente contra Sumar, a quien ha acusado de tener un "compromiso ligero y puntual" contra "la extrema derecha y la derecha extrema", por la investidura de Jaume Collboni en Barcelona con los votos del PP. También ha acusado Yolanda Díaz de hacer propuestas "extremadamente regresivas" como la asignación de 20.000 euros a todos los jóvenes cuando cumplan los 18 años sin tener en cuenta las rentas familiares.

Así lo ha afirmado en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna, donde ha asegurado que "ante la amenaza de la extrema derecha y la derecha cada vez más extrema, aparecen muchos voluntarios". Unos voluntarios que, según Junqueras, "dicen estar dispuestos a pararlos", pero que "no tienen ningún escrúpulo para pactar con ellos en el ayuntamiento de Barcelona", algo que asegura que ha pasado no solo "una vez, sino dos", en 2019 con los votos de Manuel Valls y en 2023 con los del Partido Popular.

Además, ha criticado ampliamente la propuesta estrella de Díaz de dar una herencia universal a los jóvenes, porque no tienen en cuenta las circunstancias familiares de cada uno. En este sentido, ha asegurdo que es "mucho más eficaz y equitativo" lo que plantea la 'conselleria' de Universidades, dirigida por Quim Nadal, de rebajar el coste de la matricula universitaria en 2.000 euros por curso. "Repartir 20.000 euros sin tener en cuenta la renta de las familias beneficiarias es extremadamente regresivo", ha sentenciado.

Pero las críticas no se han quedado aquí. Junqueras también ha repartido contra los socialistas, recordando la abstención del PSOE en la última investidura del Mariano Rajoy, aunque ha obviado que este movimiento se llevó por delante al actual jefe de Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Según Junqueras, existe el peligro de que esta operación se vuelva a repetir ahora con Alberto Nuñez Feijóo, con la justificación de evitar un pacto con Vox. "Nosotros no lo hemos hecho nunca y no lo haremos nunca", ha añadido.

Las condiciones de la investidura

Sin embargo, el presidente de ERC no ha querido concretar cuáles serán las demandas de los republicanos para investir de nuevo a Pedro Sánchez. "La pregunta tendría que ser qué piensa hacer el partido de los socialistas", ha espetado Junqueras, recordando la baja ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya, los "incumplimientos" con la lengua catalana o la resolución del conflicto político, apuntando que "si su máximo deseo es encarcelar, es francamente mejorable". "Estaremos expectantes a lo que propongan unos o otros", ha sentenciado.

Finalmente, sobre el revés de la justicia europea retirando la inmunidad a l''expresident' Carles Puigdemont, Junqueras ha hablado de fallo "injusto" y "claramente contrario a lo que querríamos los demócratas". Ya en el turno de preguntas, ha recordado que el referéndum no es un "delito que aparezca en el Código Penal" -el Congreso lo retiró en 2005- y que declarar la independencia de Catalunaya "tampoco es un delito". "A algunos les puede no gustar, pero no está en el Código Penal", ha zanjado.