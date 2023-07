Ni mucho menos ha sido una sorpresa que, tras dos semanas de contactos con los grupos parlamentarios, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, haya propuesto Jorge Azcón como el candidato a mandar en Aragón durante los próximos cuatro años. Tampoco ha asombrado que el PP, tirando de cautela, haya pedido que no se fije una fecha para la investidura del líder de los populares tras reunirse este viernes con Fernández para cerrar la ronda de contactos el último día hábil para encontrar candidato. Se abre así una nueva fase hasta el 23 de agosto, pero ahora sí que sí el reloj empieza a correr para lograr el apoyo o la abstención de Vox, de Teruel Existe y del PAR, las tres formaciones que les han dado a pie a negociar la investidura. Incluso algo más, aunque el PP reitera que quiere "gobernar en solitario" emulando el modelo Baleares, donde Vox cedió y no entró en el Gobierno a cambio de la presidencia de las Cortes, como en Aragón, y un acuerdo programático.

Porque en eso están ahora el PP y las tres formaciones abiertas a facilitarle el Pignatelli a Azcón. "Esperaremos a que las negociaciones estén maduras", ha referido la portavoz de los populares en las Cortes, Ana Alós, que ha confirmado que llevan hablando e intercambiando documentos programáticos "desde hace varias semanas" con Vox. Esto sí sorprende, pues su líder en Aragón, Alejandro Nolasco, aseguró el miércoles que las negociaciones entre los dos estaban estancadas desde el 23 de junio. Aquel día se constituyeron las Cortes al ceder el PP la presidencia del parlamento a la ultraderecha.

¿Negociaciones estancadas?

"Serán ellos los que tendrán que explicar por qué no quieren decirlo", ha dicho Alós, porque el PP está negociando con las tres formaciones para lograr un acuerdo que desemboque en "un gobierno en solitario con Jorge Azcón como presidente". Es decir, "el modelo Baleares", donde la popular Marga Prohens gobernará en solitario gracias a la abstención de Vox, que no entró en el Gobierno.

"Buscamos ese formato y si Vox no quiere tendrá que explicar porqué en Baleares sí con un 14 % de los votos que obtuvieron y Aragón no cuando tienen menos porcentaje, un 11,2%" en el resultado electoral, ha dicho Alós. De sus palabras se extrae una realidad que no niegan en el PP: la intervención de la dirección nacional de Vox en la negociación del gobierno de Aragón es clave, pese a que Alejandro Nolasco repite que tiene "total independencia" para tomar las decisiones que estime oportunas. Sea como fuere, la ultraderecha buscará el voto este sábado en la Plaza del Justicia de Zaragoza con Santiago Abascal a la cabeza, quién sabe si entre bambalinas se cerrarán los flecos abiertos entre ambas formaciones.

Las cuentas le salen al PP si quiere gobernar de la mano de Vox. Los 28 diputados populares suman con los siete de la ultraderecha. Sin embargo, con su deseo de gobernar en solitario, necesita la abstención de Vox y un voto a favor, que tiene amarrado con el diputado del PAR (Alós lo da por hecho) o el de Teruel Existe, que también podría abstenerse.