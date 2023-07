Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se medirán en el único cara a cara de la campaña del 23J. El debate es decisivo y aunque los dos líderes lo han preparado con estrategias muy distintas, tanto en Moncloa como en Génova lo afrontan como uno de los momentos políticos de mayor impacto. El presidente del Gobierno despejó su agenda para prepararlo a conciencia. Feijóo, en cambio, se dio un baño de masas este domingo en Pontevedra, en la única plaza de toros a la que irá en estas atípicas elecciones en pleno verano.

Los dos dirigentes van a ir al ataque, en busca de exhibir las incoherencias de su competidor. Pero, a diferencia de otros cara a cara entre otros candidatos, no sólo confrontarán modelos. También deberán responder por sus compañeros de viaje. Sánchez, por su coalición con Unidas Podemos y los acuerdos parlamentarios con ERC y EH Bildu; Feijóo por los pactos autonómicos y municipales con Vox.

Todas las encuestas reflejan que el PP ganará el 23J. Eso obliga al presidente del Gobierno a ser más osado para ganar terreno. El candidato popular parte con ventaja y puede permitirse arriesgar menos. Lo que hagan uno y otro es crucial. No se volverán a encontrar. O para Sánchez o para Feijóo esta cita electoral es la última. Es un duelo a todo o nada. En el caso de Sánchez la continuidad de su carrera política depende del resultado que obtenga, de si logra seguir o no en la Moncloa. Para el dirigente gallego, con 61 años y tras 14 al frente de la Xunta de Galicia, será parar en este punto o abrir una nueva etapa.

Sánchez, encerrado para prepararlo

El presidente lleva encerrado con un grupo de personas todo el fin de semana, entre ellos varios ministros y personas de su gabinete. Pero también está aprovechando para preparar las cumbres de la OTAN y UE-CELAC. Fuentes de Moncloa admiten que el debate "nos lo tomamos muy en serio" y "con un respeto absoluto al adversario político". Nadie minusvalora ya a Feijóo. "Lleva toda la vida en política y esto le da un bagaje muy importante para afrontar este debate. No es un novato", aseguran en el partido.

Sánchez ha estado dedicado a repasar "datos y argumentos" porque su propósito es transmitir "rigurosidad "y "explicación". "Tenemos un modelo claro avalado por la gestión de estos años" y frente a él "debemos saber qué propone Feijóo y su aliado ultra". El PSOE puso a circular este domingo un vídeo con promesas que el candidato socialista hizo en el 'cara a cara' con Mariano Rajoy en 2015 y que se han cumplido en el lustro que lleva en el Gobierno. En Moncloa y en Ferraz aún confían en que la buena marcha de la economía y del empleo y las medidas sociales les sirvan de algo.

Y creen que, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones autonómicas y municipales del 28M, el rechazo a que Santiago Abascal acabe siendo vicepresidente sí va a ser ahora determinante. "El principal problema del PP es la actitud de Vox", apuntan en la organización tras los acuerdos en comunidades y alcaldes, en los que los populares han asumido perfiles muy radicales y temas, como la violencia intrafamiliar, contrarias a su propio programa.

Esto será una de las grandes vetas que Sánchez explote en el debate: "Se trata de contrastar, no ya la alternancia, porque no estamos en esa fase, sino dos modelos de país que representan el avance o el retroceso". "Seguir adelante, o desandar el camino de la mano de los ultras", destacan fuentes de Ferraz. En el PSOE piensan que se va a producir una movilización de la izquierda y esperan que el voto central reniegue ahora del dirigente gallego por el entendimiento con Vox. A estos ciudadanos se dirigirá el presidente: "Seguiremos con la mano tendida a todos esos españoles moderados que han votado PP y no entienden la rendición sin condiciones de Feijóo ante la ultraderecha".

Feijóo, a no cometer errores

El líder del PP, sin embargo, ha dado prioridad a mantener su agenda de mítines. El más masivo, de hecho, tocó ayer en la plaza de toros de Pontevedra. En Génova aseguran que durante las tardes del sábado, el domingo y esta jornada del lunes lo preparará a conciencia. Pero Feijóo lleva días consultando papeles, datos y preparando algunos impactos. No irá con un perfil bajo a pesar de que las expectativas están más altas para el socialista. Presentará sus propuestas y atacará al presidente desde todas las aristas bajo lo que llama “el sanchismo”.

El dirigente gallego acude “con menos presión” porque las sensaciones parecen más favorables para Sánchez. “Lo importante es que no pase nada anómalo. Si no nos mete un gran rejón Sánchez, la campaña está encauzada”, zanjan en el PP.

En su entorno más cercano aseguran que se ha generado una imagen “de hombre de provincias, desacreditado, que no habla idiomas y casi, casi, que no sabe debatir”, ironizan. Eso, consideran, les da una ventaja: “Con no cometer errores podría ser suficiente. Un empate es una victoria para nosotros”, aseguran.

Es cierto que en estos días Feijóo ha subido el tono con respecto a Sánchez, bromeando incluso con la cantidad de días que necesita para preparar un debate después de cancelar sus actos públicos. “Y eso que quería seis”, dijo en sus mítines este fin de semana.

Aunque los pactos con Vox son, de largo, el asunto más peliagudo para el gallego, el líder del PP considera que “será positivo” si Sánchez centra el debate en sus alianzas con Vox. Feijóo saldrá “sin complejos” a hablar de los pactos, focalizando en las que han acompañado al presidente del Gobierno en esta legislatura, como Podemos y los independentistas, y diluyendo los firmados con Abascal en otros, como el de Cantabria, el de Canarias o la investidura de López Miras en Murcia, que se habrá producido horas antes del cara a cara. Remarcará, entre otras cosas, que un socialista es alcalde de Barcelona “gracias al PP”, avanzan en Génova.