Desatascada la negociación queda ahora llevar a la práctica el proceso de investidura. Si se cumplen las previsiones, finalizará la semana que viene con la toma de posesión de María Chivite, primero, y de los consejeros y consejeras después. De momento no han trascendido nombres de quiénes serán los nuevos titulares de cada cartera.

De entrada, está previsto para hoy un último encuentro entre las tres fuerzas firmantes del acuerdo de Gobierno: PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Tras revisar el documento y darle el aprobado definitivo, María Chivite, Uxue Barkos y Begoña Alfaro comparecerán para hacer pública tanto la estructura del Gabinete como los compromisos programáticos.

La idea inicial es que, una vez anunciado el acuerdo, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, se ponga en contacto con todos los portavoces parlamentarios para convocar la ronda de consultas previa a la investidura. Reuniones breves en las que Hualde debe constatar que María Chivite cuenta con mayoría suficiente para salir elegida.

De momento solo tiene el apoyo de 21 de los 50 escaños del Parlamento, por lo que será necesaria al menos la abstención de EH Bildu. La semana pasada la formación soberanista ya avanzó que no bloquearía la investidura, pero queda por ver si lo hace mediante el voto a favor que dijo estar dispuesta a dar, o se queda en una abstención crítica.

Una decisión política importante que tiene también influencia en el propio calendario de formación del nuevo Gobierno. Porque si las consultas se llevan a cabo este miércoles, el debate de investidura tendría lugar el próximo sábado. Sería en este caso por la tarde cuando se lleve a cabo la votación, para la que Chivite necesitará mayoría absoluta. Es decir, el voto a favor de EH Bildu. Si no se produce, y la formación soberanista opta por una abstención, será necesaria una segunda votación 24 horas después, el domingo por la tarde, para elegir a Chivite por mayoría simple. No está claro que las agendas puedan cuadrar, y hasta este miércoles no se conocerán las fechas exactas.

Según ha informado el Parlamento foral en una nota, conforme al orden estipulado, de menor a mayor representación parlamentaria, el Presidente iniciará la ronda de consultas con la delegación de Vox (09:30). A continuación, con un intervalo de 15 minutos, Unai Hualde recibirá consecutivamente a los interlocutores de Navarra Contigo-Zurekin (09:45), PPN, (10:00), Geroa Bai (10:15), EH Bildu (10:30), PSN (10:45) y UPN (11:00).

María Chivite (PSN), tras el acuerdo firmado con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha comunicado hoy al Presidente del Parlamento de Navarra su disposición a presentarse a la investidura, materializando así el "compromiso" trasladado con ocasión de la primera ronda de consultas. A su conclusión, el pasado 28 de junio, Unai Hualde afirmó que todavía no estaba en disposición de proponer una candidatura a la Presidencia de la Comunidad Foral.

Finalmente, y una vez el rey firme el decreto de nombramiento, la presidenta tomará posesión del cargo en un acto institucional que se llevará a cabo en el Parlamento el día 15 o el 16 de agosto. Un día después lo hará el nuevo Gobierno, en este caso en el Parlamento de Navarra. Dará comienzo así el segundo mandato de María Chivite.

Los votos de Chivite: 21

María Chivite cuenta por ahora con el apoyo de 21 de los 50 escaños del Parlamento de Navarra. Los de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Necesita al menos la abstención de EH Bildu.