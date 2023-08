Vox está negociando con el PP tener presencia en la Mesa del Congreso. La primera gran batalla en el arranque de la legislatura, la constitución de los órganos de gobierno del Congreso y el Senado, acaparan el debate de la política nacional a menos de 24 horas de la elección. Los dos grandes partidos mantienen sus opciones abiertas y en el caso de Santiago Abascal, que presentó sus credenciales como diputado este miércoles, confirmó que está negociando con el partido de Alberto Núñez Feijóo su posición dentro de la Mesa de la Cámara Baja. “No sería razonable quedarnos fuera siendo la tercera fuerza”, dijo el líder ultra.

“Nos conformamos con una vicepresidencia”, aseguró Abascal. Era el mismo puesto que tuvieron la pasada legislatura, también siendo tercera fuerza pero con 52 diputados. Tras el 23 de julio Vox se quedó en 33 escaños.

Aunque existe un veto cruzado entre Vox y el PNV (precisamente el que impide que Feijóo tenga los números para una investidura), Abascal reconoció que sus conversaciones con el PP no interfieren en las que pueda tener con los nacionalistas vascos. Vox en ningún caso respaldará a candidatos del PNV, pero no pone líneas rojas a que el PP avance por su lado con los de Andoni Ortuzar. En realidad, los populares podrían prestar votos a ambas formaciones para que tuvieran su sitio en la Mesa.

La sustituta de Espinosa

El líder de Vox también confirmó a la cordobesa Pepa Millán como nueva portavoz en el Congreso en sustitución de Iván Espinosa de los Monteros, que hace unos días confirmó su marcha de la política. Millán, de 28 años y que debuta en la Cámara Baja tras un breve paso por el Senado donde interpeló a Pedro Sánchez, será la nueva voz del partido en el Congreso. “Le cantó las cuarenta” dijo Abascal sobre la sustituta de Espinosa de los Monteros, tratando de aplacar los rumores sobre una posible crisis interna.

“Hemos perdido a un gran portavoz, pero hemos ganado a una grandísima portavoz”, repitió en distintas preguntas sobre la salida de uno de los referentes de la formación después de que ayer mismo Javier Ortega Smith hablara de una “pérdida gigantesca”. Abascal trató de dar portazo a los rumores, negando que existan diferencias programáticas y asegurando que los motivos de Espinosa para marcharse son de índole personal.

¿Repetición electoral en Murcia?

Durante su intervención, Abascal se afanó en restar importancia al malestar que puede provocar dentro de su formación la renuncia de Espinosa de los Monteros, y ratificó el apoyo de Vox al PP para intentar evitar un Gobierno de Pedro Sánchez. “Se inicia una legislatura preocupante para los españoles. Los enemigos declarados de España presumen de su capacidad de chantaje y se pavonean de poder paralizar España”, afirmó.

El recado que sí envió al partido de Feijóo, mientras negocian la composición de la Mesa del Congreso, fue en clave autonómico. “No entenderíamos que nos quedáramos fuera como ocurrió hace unas semanas en Murcia. Espero que el señor Feijóo no actúe como el señor López Miras”, dijo, avanzando que su partido no se moverá de la postura actual. Es decir, Vox no contempla ningún acuerdo que implique quedarse fuera del Gobierno autonómico, dejando entrever que en este momento no habría más salida que la repetición electoral.