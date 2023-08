El Govern ha acusado al presidente de la Federación catalana de Fútbol, Joan Soteras, de no haber estado a la altura en el 'caso Rubiales'. El ejecutivo de ERC ha hecho suyo el mensaje del "se acabó" respecto al machismo y ha reclamado no permitir "más casos Rubiales". "La reacción no ha sido compartida ni entendida por el conjunto de la sociedad", ha añadido. "No es la mejor persona que puede estar al frente de la federación" de fútbol, ha contestado este martes la portavoz Patricia Plaja tras la reunión del Consell Executiu a la pregunta de si se debería cesar a Soteras. "El Govern no pone ni quita presidentes de federaciones", ha precisado.

"Se acabó" Plaja ha afirmado que "la respuesta inicial de la federación catalana no ha estado a la altura, no ha tenido ni la contundencia ni las formas ni representaba el sentido mayoritario de la sociedad". Y ha añadido que "todos y todas tenemos que ser muy conscientes del cargo que representamos y el valor que ha de trasmitir la institución por la que hablamos". "Se acabó", ha inquirido en relación al machismo. "Las mujeres no tenemos ahora la piel más fina, es que hemos dicho basta de actitudes machistas, de comentarios que no son incómodos, sino directamente acoso. Basta de ser agredidas por el simple hecho de ser mujeres", ha insistido, porque "mirar a otro lado o buscar justificaciones nos hace cómplices".