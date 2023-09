Fernando López Miras acaba de poner fin a su "larga travesía desde las últimas elecciones" autonómicas, que se celebraron el pasado 28 de mayo. Este lunes ha tomado posesión y jurado el cargo de presidente del Gobierno de la Región de Murcia.

El Partido Popular no estará solo, le acompañará Vox, a quienes les ha agradecido haberle cedido sus votos en la investidura a cambio de formar parte de un Gobierno de coalición: "Dos formaciones políticas hemos sabido entender que los intereses partidistas debían amoldarse a una causa mayor, la Región de Murcia y su gobernabilidad. El diálogo ha hecho posible la investidura y la formación del Gobierno". Y ha subrayado, "llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero ha prevalecido la cordura frente al oportunismo político", consciente de que fue investido el último día de plazo. Si no llega a ser así, se habrían convocado nuevas elecciones.

Muy pronto ha comenzado a desgranar las principales líneas de actuación de su equipo de Gobierno, cuyos integrantes se conocerán a finales de esta semana. "Urge trabajar", ha dicho, para mejorar la atención sanitaria, para que la educación "sea realmente la herramienta de la igualdad, bajando las tasas de abandono escolar, ampliando la gratuidad educativa de 0 a 3 años, con una moderna y avanzada red de centro educativos".

También se ha dirigido a los más vulnerables, "aquellos que necesitan el apoyo del sistema público como los mayores, las personas con discapacidad, aquellos que carecen de recursos para disponer de lo básico".

Se ha comprometido a impulsar el mercado laboral "y que nuestros jóvenes encuentren aquí, en la Región, las oportunidades que hagan viables sus proyectos de vida", con especial mención a los autónomos.

"Hacer realidad el Corredor Mediterráneo, garantizar el Trasvase Tajo-Segura e impulsar un Pacto Nacional del Agua" son los objetivos más destacados en materia de infraestructuras del reelegido presidente.

El medio ambiente también ha tenido su espacio en su discurso: "Urge trabajar por nuestro Mar Menor, por su protección como la de todos los espacios naturales de nuestra tierra".

Para alcanzar estas metas, López Miras ha avanzado que apelará al entendimiento, buscando "el consenso social y el acuerdo político en la Asamblea Regional o donde sea necesario".

Asimismo, ha asegurado que no renunciará a "reclamar y exigir" al Gobierno central "lo que en justicia nos corresponde", en referencia a la financiación autonómica, la mejora de las infraestructuras y el agua.

Por su parte, se ha propuesto avanzar en el diálogo social, impulsar el acceso a la vivienda, proteger el patrimonio natural, velar por los mayores, alcanzar pactos sociales, mitigar los efectos de la crisis económica y en proteger a las mujeres maltratadas "que solo desean vivir en libertad".

Futuro gobierno

Sobre quiénes formarán parte de su próximo Ejecutivo, hasta el momento solo se conoce un nombre, José Ángel Antelo, que será el vicepresidente y responsable de Seguridad, Emergencias e Interior. Del resto, López Miras ha avanzado, sin citar a nadie, que contará con "personas comprometidas, cualificadas, con el aval de la experiencia y la suma del conocimiento". Y ha avisado de que en su equipo "no cabe nadie que no esté dispuesto a sacrificarlo todo por trabajar todos los días del año con sus noches y vigilias en beneficio de la Región".

En este punto, aprovechó de forma velada para criticar las negociaciones mantenidas entre el PSOE y los independentistas catalanes para lograr la investidura de Pedro Sánchez: "No tenemos que mendigar a nadie aquello que la Constitución nos otorga, no bajaremos la cabeza ante quienes intentan negarnos lo que en ley nos corresponde. No somos, por supuesto, superiores a ninguna comunidad autónoma; pero tampoco permitiré que nadie se atreva a ningunearnos".

Por último, Miras aseguró que deja su mano tendida para todos aquellos que quieran sumarse "a esta apasionante tarea". "Estoy seguro de que nadie la rechazará. Nadie que ame esta tierra lo haría", aseveró.

"Mucho trabajo"

No prevé una legislatura sencilla. "Mucho trabajo nos aguarda. Y sólo podremos afrontarlo con éxito si unimos esfuerzos y alcanzamos amplios acuerdos. Sólidos acuerdos", ha explicado ante los seis de los nueve diputados de Vox que acudieron a su toma de posesión.

De esta forma, les ha animado a conformar un "proyecto dinamizador, buscando siempre mayorías, aunando esfuerzos, avanzando y construyendo" por encima de cualquier "opinión política".

Tras un discurso en el que ha citado a hombres y mujeres ilustres de Murcia como Cascales, Saavedra Fajardo, Floridablanca, De la Cierva, Isaac Peral, María Cegarra, Gonzalo Sobejano y Carmen Conde, el presidente de la Comunidad ha manifestado que "todo Gobierno que se precie debe asentar su proyecto en la defensa a ultranza del lugar que representa. Sólo así ese proyecto podrá ser tan sólido como las rocas que componen estas paredes. Ese principio irrenunciable, que ya les adelanto que iluminará esta legislatura, tiene una lógica e indispensable obligación: luchar sin descanso por mejorar la vida de los ciudadanos de la Región de Murcia".

El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha manifestado, en una rueda de prensa previa al comienzo del acto de la toma de posesión, que "hoy comienza una nueva legislatura que va a estar marcada por un Gobierno fuerte y sólido, y significada por el diálogo y la búsqueda de consensos". Asimismo, ha subrayado que "hoy la Región de Murcia inicia una nueva andadura en la que, bajo el liderazgo de Fernando López Miras, vamos a ser capaces de alcanzar los grandes retos que tenemos por delante". En concreto, según adelantó que "vamos a ser capaces de consolidar el crecimiento económico y de generar empleo". "Para cumplir esos objetivos, vamos a conformar el mejor Gobierno posible, y vamos a hacerlo desde el diálogo, la mano tendida y la búsqueda del consenso social y politico", ha añadido.

Esta semana se conocerán los nombres de su nuevo equipo

Fernando López Miras avanzó, tras su toma de posesión como presidente de la Región que dará a conocer esta semana los nombres de las personas que conformarán el Consejo de Gobierno autonómico.

En declaraciones a los medios de comunicación, a los que agradeció su labor en este "importante" día para la Región, Miras señaló que su partido ha actuado "con responsabilidad" al alcanzar PP y Vox un pacto para gobernar.

Aunque la "sensación generalizada" era que el PP estaba "legitimado para gobernar en solitario", al mismo tiempo, "la inmensa mayoría de los ciudadanos quería evitar someterse a tres elecciones en menos de seis meses", dijo el recién nombrado jefe del Ejecutivo regional, que volvió a incidir en la necesidad de actuar "con responsabilidad" en este contexto.

"Hemos evitado el bloqueo, más meses de incertidumbre y someter a una nueva carga a los murcianos con tres elecciones", afirmó Miras, que aseguró sentirse "satisfecho" porque "tenemos la oportunidad de seguir trabajando día y noche para hacer mejor la que ya es la mejor tierra del mundo".