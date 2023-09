Alberto Núñez Feijóo no deja de sorprender al PSOE. Primero, al pedir un mes para negociar su investidura, una vez que el Rey le hiciera el encargo tras ser el candidato más votado. Después, al quedarse de brazos cruzados, sin apenas intentar conversaciones, por otra parte abocadas al fracaso, con los grupos parlamentarios. Y ahora, al anunciar el PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, que el fin de semana del 23 de septiembre, solo unos días antes de que Feijóo se someta al examen del Congreso como aspirante a la Moncloa, los conservadores se manifestarán contra la amnistía que los socialistas están explorando con ERC y Junts para lograr su apoyo a la reelección de Pedro Sánchez.

“El PP convoca un acto para evitar la investidura de Sánchez, 48 horas antes de la sesión de investidura de Feijóo. Pero Feijóo no busca votos para su investidura como presidente del Gobierno, lo que hace es erigirse en líder de la oposición. ¿Eso es lo que le encargó el Rey? ¿Necesita reivindicarse porque ya sabe que no será elegido presidente, pero teme no ser tampoco líder de la oposición? Groucho Marx no mejora esto”, explican en la dirección socialista, donde la movilización de los conservadores se interpreta como la prueba definitiva de que su líder es “un candidato derrotado”.

En la cúpula del PSOE ponen mucho énfasis en la coincidencia temporal entre el anuncio de Gamarra este miércoles y las palabras de ayer del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante un acto en FAEs, la fundación de análisis ligada al PP, Aznar clamó por una rebelión “nacional” contra la negociación de los socialistas con republicanos y posconvergentes, basada en un posible carpetazo judicial al ‘procés’, se acabe llamando o no amnistía. Horas después, desde la Moncloa, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tachó al exlíder del PP de “golpista”.

“En el PP manda Aznar. Es el mismo manual de los 90: exabruptos, manifestaciones subidas de tono y negación de la realidad", señalan los socialistas

“En el PP manda el viejo PP. Es el mismo manual de los 90: exabruptos, manifestaciones subidas de tono, negación de la realidad.... No puede gobernar la españa de 2024 un partido que vive en 1996”, explican en la dirección del PSOE. “¿Cómo queda el liderazgo de Feijóo? Es un candidato derrotado, que se encamina hacia otra derrota y al que le marca la agenda un expresidente”, continúan las mismas fuentes.

El secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, también ha reaccionado a la convocatoria del PP. "En el PP manda cualquiera menos Feijóo. No tiene liderazgo ni rumbo, solo el mismo manual del PP de siempre: mentiras, salidas de tono y negación de la realidad. Ni conocen ni entienden España. Un partido sin opciones y anclado en el pasado no puede dirigir el futuro", ha escrito en la red social X, la antigua Twitter.

Los efectos sobre la negociación

Algunos cargos socialistas, a título individual, consideran que la manifestación puede ayudar a la negociación con Junts. Si acaba siendo un fracaso, porque mostrará que la sociedad española ya tiene asumida la necesidad de este tipo de medidas de distensión, como ocurrió con los indultos. Y si es multitudinaria, porque contribuirá a que Carles Puigdemont se convenza de la necesidad de pactar para evitar elecciones y dar una nueva oportunidad a la derecha y la ultraderecha.

Pero en la cúpula socialista evitan entrar en estos cálculos. “Esto solo afecta al liderazgo de Feijóo. Da igual si la manifestación sale bien. Se la ha convocado Aznar -explican-. Si Feijóo vino para que la política de su partido la marque Cayetana Álvarez de Toledo, no hacían falta tantas alforjas para este viaje. No puede haber tal falta de liderazgo en un partido que dice aspirar a gobernar. Bandazos diarios, falta de rigor, un día dicen que no habla con Puigdemont, al día siguente sí… [Isabel Díaz] Ayuso se apunta a manifestaciones en Barcelona sin coordinarse con la dirección nacional. Eso es ahora mismo un sainete”.