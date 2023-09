El primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras las elecciones generales refleja que el comienzo de la legislatura y el camino hacia la investidura de Alberto Núñez Feijóo está beneficiando más al PSOE que al PP. Solo dos meses después de los comicios que ganaron los populares, el CIS insiste en situar a los socialistas dos puntos por delante del PP. Pedro Sánchez lograría ahora el 33,5% de los votos, 1,8 puntos más que en las urnas, y Feijóo se quedaría en el 31,7%, 1,3 puntos menos.

El otro cambio que vaticina la encuesta respecto del resultado electoral es que Sumar superaría a Vox por apenas ocho décimas, aunque ambas formaciones retrocederían. La coalición de Yolanda Díaz obtendría el 11,9% de los sufragios, cuatro décimas menos que en los comicios, y el partido de Santiago Abascal lograría el 11,1%, 1,3 puntos menos.

Empate ERC-Junts

El pulso entre ERC y Junts por protagonizar la negociación con el PSOE favorece por ahora a los posconvergentes. El CIS augura un empate entre ambos partidos con el 1,7% de las papeletas, pero eso supondría una décima más para JxCat y dos décimas menos para Esquerra, lo que podría romper el empate a 7 diputados que cosecharon hace dos meses.

La otra batalla territorial, la que EH Bildu le ganó al PNV por apenas dos décimas, volvería a caer del lado de la izquierda abertzale y hundiría un poco más a los peneuvistas. Según el CIS, EH Bildu obtendría el 1,3% de los votos, el mismo porcentaje que en las urnas, y el PNV se quedaría en el 0,9% de los sufragios, dos décimas menos.

Solo un 21% de los españoles que votaron el 23 de julio están satisfechos con los resultados que arrojaron las urnas, frente al 35,8% que expresa su insatisfacción y querría repetir los comicios. Otro 35,3% de los encuestados responde que, pese a que no ha quedado satisfecho, "cuando hay elecciones y a alguien no le gustan los resultados, no se pueden repetir".

En el caso de una nueva convocatoria electoral, el 26,6% se inclinaría por el PSOE, el 22,8% por el PP, el 12,2% por Sumar y el 6,7% por Vox. A la pregunta de cuál es el partido que más simpatía le genera, cerca del 14% afirma que es el PSOE; el 7,3% se inclina por el PP y un abultado 38,2% responde que ninguno.

Pronósticos erróneos

El último barómetro mensual del CIS se publicó el 13 de julio, diez días antes de las elecciones legislativas, y situaba al PSOE 1,4 puntos por delante del PP, con un apoyo estimado del 31%, siete décimas por debajo de lo que los socialistas se anotaron en las urnas. Por el contrario, para los populares el CIS calculó menos respaldo del que finalmente recibió, pues frente al 29,6% que le otorgaba el sondeo, cosechó un 33,05% y se colocó 1,3 puntos por delante de Sánchez.

Aquel barómetro de julio también subestimó el apoyo electoral de Vox, que consiguió un 12,39% de los votos y se le había calculado un 11,7%. En el caso de Sumar fue al revés, ya que del 15,5% que le auguraba el CIS se quedó con 12,31%.

El barómetro de septiembre se hace público en vísperas del debate de investidura de Feijóo, que acude al examen del Congreso con 172 apoyos (de PP, Vox, Unión de Pueblo Navarro y Coalición Canaria), frente a los 178 'noes' del resto de partidos.