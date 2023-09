A dos días de que Alberto Núñez Feijóo se someta a su intento de investidura abocado al fracaso, Pedro Sánchez ha optado este domingo por pasar de puntillas sobre su negociación con el independentismo catalán y centrarse en atacar al PP. Desde Gavà, el presidente en funciones ha vinculado a los conservadores, que estos días llaman a los diputados socialistas a rebelarse contra Sánchez para que así Feijóo llegue a la Moncloa, con la “peor de las corrupciones”.

“El PP apela a la peor de las corrupciones, que es el transfuguismo. Hay que recordar que echaron a su anterior líder, Pablo Casado, por denunciar un caso de corrupción que afectaba a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y ahora apelan al transfuguismo. Van de mal en peor”, ha señalado el líder socialista en la Festa de la Rosa del PSC.

A esa misma hora, los conservadores se concentraban en el Barrio de Salamanca, en el centro de Madrid, en contra de la negociación con Junts y ERC y la hipotética amnistía del ‘procés’ que puede salir aprobada a cambio del apoyo de posconvergentes y republicanos a la reelección de Sánchez. “A pocos días de la investidura de Feijóo, se manifiestan en contra de la investidura de un presidente socialista. El PP se boicotea a sí mismo”, ha dicho el presidente en funciones ante unas 15.000 personas, según la organización.

Durante un discurso de apenas 20 mintuos, Sánchez ha dudado de que Feijóo, en realidad, se esté movilizando en contra de las conversaciones con el independentismo catalán. Porque al PP, ha sostenido, “solo le preocupa el PP”. El líder socialista ha pasado entonces a dar por hecho que su investidura, que todavía carece de fecha, saldrá adelante, a diferencia de la de Feijóo.

“Hoy se están manifestando en contra de un Gobierno socialista. Pues lo siento. Va a haber un Gobierno socialista”, ha señalado Sánchez, sin dar ninguna pista sobre la negociación con ERC y Junts, a la que apenas se ha referido. “Hay números para que haya un Gobierno progresista”, ha insistido. La legislatura, ha vaticinado, será de “cuatro años”.

Los aliados del PSOE

Pero primero, la semana que viene, tendrá lugar el intento de feijóo, que solo cuenta con 172 votos a favor, cuatro por debajo de la mayoría absoluta: los del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Sánchez espera ese nuevo batacazo del líder conservador par acelerar la negociación con republicanos y posconvergentes, a quienes necesita, junto a Bildu, el PNV y el BNG, para mantenerse en la Moncloa.

“Ahora vamos a la investidura fallida de un candidato fallido. A esta hora el PP debe estar celebrando por todo lo alto que le quedan días para que Feijóo pierda la votación. Se pueden perder las elecciones, pero lo que no se puede perder es el sentido de la realidad. No se puede estar perdido, que es lo que le pasa al PP -ha insistido Sánchez-. El PP, donde dicen ser los más españoles, los únicos españoles, no se preocupan ni de España ni de los españoles. Votaron en contra de subir el salario mínimo, de revalorizar las pensiones, de la reforma laboral. El PP no se preocupa de España. Solo se preocupa del PP”.