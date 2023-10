Expresidente de la Generalitat Valenciana. No lo esperaba, pero el pasado 28 de mayo las urnas ordenaron a Ximo Puig desalojar el Palau de la Generalitat. La ola de antisanchismo fue crucial para tumbar a un Gobierno pese a no haber "pulsión de cambi", dice. En su nueva vida aspira a jugar desde el Senado un papel en la España federal. ¿Ministro de un posible Ejecutivo progresista? No se ve, pero prima «el sentido de servicio».

¿Cuesta más asimilar la derrota que la victoria?

Hay que saber ganar y perder. El problema de la derecha es que no sabe ni ganar ni perder.

¿Por qué lo dice?

Por la actitud.

¿Cree que no han sido justos con usted o con su Gobierno?

Hay una mirada tan partidista de las instituciones por parte de las derechas, acentuada además con la incorporación de la ultraderecha. Eso me preocupa. Yo nunca traté al presidente de la Generalitat en los términos que se me trata a mí.

¿Está dolido?

No. Me cuesta entender que no se considere que la política va más allá del tribalismo.

El presidente valenciano, Carlos Mazón, dice que usted fue tibio con el Gobierno.

Si el presidente es Pedro Sánchez, estoy seguro de que la Generalitat va a convertirse en un instrumento de Génova contra el Gobierno de España. Nosotros hemos dicho lo mismo. Otra cosa es que no hayamos alcanzado los objetivos, sobre todo en la financiación. Pero es que el señor Feijóo está en contra del cambio de modelo que queremos los valencianos. Por tanto, esto va a ser un problema muy difícil de resolver. Lo sabemos, pero el señor Mazón sabe que yo estaré siempre al lado de la posición que acordamos.

¿Ha hablado con Pedro Sánchez recientemente?

Sí.

¿De la investidura?

Bueno…, claro.

¿Será pronto?

Lo que pasó en las elecciones es que hubo una reacción democrática por parte de la ciudadanía para romper la dinámica de que todo estaba escrito.

Dinámica que a ustedes no les llegó a tiempo, ¿no?

Porque los acuerdos con la extrema derecha fueron también una parte importante del resultado del 23J. A partir de ese momento, lo que lo que pasó es que solo había una posibilidad de Gobierno, por más que diga el señor Feijóo. No es presidente porque ningún partido democrático de España al margen del PP va a pactar con la ultraderecha. Por tanto, solo hay una oportunidad y es que el Partido Socialista, junto a Sumar, sean capaces de armonizar una alternativa con las opciones nacionalistas. Yo creo que sí, que es posible. Es lo mejor.

¿La alternativa pasa por la amnistía del ‘procés’?

Mire, hay un nivel de convivencia mucho mayor en Cataluña, pero lo que pasó fue muy grave y nadie lo puede dejar de cuestionar. ¿Cuál es la salida? ¿Profundizar en la confrontación? La derecha española ha sido una fábrica de independentistas permanentemente. Hay que entender España como la España de las Españas, porque ha sido históricamente así. No es ningún invento. La Constitución del 78 no es el principio del Estado plural.

¿La amnistía entonces es el paso natural, siguiente?

Evidentemente hay que buscar una línea de solución con generosidad.

¿Y con condiciones?

Por supuesto. Un pacto siempre tiene cesiones de una parte y otra. A nadie se le debe impedir ser independentista o neofranquista. Aquí, oiga, hay un vicepresidente del Consell que se ha mostrado reiteradamente admirador de Franco.

¿Debe haber líneas rojas en esa negociación: la unilateralidad, la consulta sobre la autodeterminación?

Los acuerdos tienen que ser en base a la legitimidad que dan las normas y en la Constitución hay margen suficiente para poder buscar puntos de encuentro.

¿Hasta donde usted sabe, el puerto de València, su ampliación, ha estado en la mesa de negociación o va a estarlo?

Nadie del ámbito independentista ha puesto encima de la mesa esta cuestión, creo que tienen otra agenda que les preocupa más. Nosotros hemos defendido siempre una ampliación siguiendo los criterios medioambientales y garantizando la soberanía económica española y valenciana.

¿Cómo ve España dentro de cinco años: más federal, más rota?

Rota no va a estar si no se empeñan los que quieren apropiarse de España. España ha pasado por momentos muy complejos y no se va a romper. Federar es unir, no separar. Lo que falta no es más competencias de las comunidades, sino dotarlas mejor y más espacios de cooperación.

¿Usted se ve de ministro en unas semanas?

No. Me veo como secretario general del PSPV e intentando coordinar este Consell de la alternativa.

¿Le gustaría ser ministro?

Siempre he asumido las responsabilidades de acuerdo con las convicciones y el sentido de servicio y utilidad. En este momento no me lo planteo en absoluto. Además, es una cuestión que el presidente tiene que decidir. Primero hay que hacer gobierno y aún falta un largo trecho. De todas maneras, lo que más me ha gustado ha sido ser presidente, ya no hay nada más importante que pueda ser en la vida.

Podría volver a serlo. ¿Le gustaría repetir como candidato en 2027?

Eso ya es demasiado futuro.

¿Entiende a Carlos Mazón cuando habla de revalencianizar la lengua de la Generalitat?

Tuvimos un gran acierto con Zaplana al pactar sacar del debate político la cuestión lingüística. Eso se había acabado. Por más que se quiera decir, estábamos ya en otro estadio. ¿Se imagina que el presidente del Gobierno le hubiera dicho al de la RAE lo que ha dicho aquí? Es un retroceso enorme. Creo que no darán muchos más pasos allá porque es hacer el ridículo. El problema es que se intenta volver a polemizar sobre la lengua y a decir cosas que están fuera de la ciencia, pero al mismo tiempo no se utiliza nunca.

Secretario general del PSPV, diputado, presidente del grupo y senador. Para algunos es un exceso de cargos.

Me he quedado en las Corts por responsabilidad. Y estoy en el Senado porque creo que puedo aportar en este momento tan especial de España. Quiero potenciar el papel federalizante que puede tener el Senado y una España más federal. Tanto aquí como allí no sé el tiempo que voy a estar, pero estaré intentando un Senado que sea de verdad territorial. Pero vamos, no crea que tengo tantos cargos. Y solo cobro uno. Ahora la ambición más importante para mí es reconstruir la alternativa.