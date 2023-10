El 'president' de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dado la bienvenida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, tras anunciarse su participación en la comisión de Comunidades Autónomas convocada por el PP en el Senado, y ha asegurado que lo escucharán "como demócratas". Así mismo, ha lamentado la ausencia de los socialistas en dicho debate.

Mazón se ha manifestado así ante los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión de Rubén Ibáñez como presidente la Autoridad Portuaria de Castellón.

Mazón ha señalado que en su intervención este jueves en el Senado hablará de la "convicción" de la necesidad de que no haya una España de primera y una de segunda. "En la Comunitat Valenciana no nos gusta jugar a los chantajes, y resulta que los de la primera velocidad son los que están en los chantajes, y eso hay que explicarlo porque tiene que ver con la España constitucional, que tantas alegrías nos ha dado y que tanto borrorno y tanta vergüenza parece que les da a alguno".

"Mañana no es un día de emociones desgraciadamente, porque me gustaría poder sentir la emoción de la igualdad en España, de la pasión por la Constitución española y de la igualdad entre españoles y de su consolidación, pero no voy a sentir eso", ha dicho.

El jefe del Consell ha señalado que hablará de "la necesidad de justicia que merece tener la Comunidad Valenciana, donde viven más de 5 millones de españoles que tienen los mismos derechos y son tan de primera como a los que les da vergüenza sentirse españoles".

"Resulta que algunos piden más privilegios de España sintiéndose menos españoles o repudiando lo español frente a los que sí que sintiéndonos orgullosos de ser valencianos y españoles nos quieren relegar a la segunda división. Esto es lo que no puede ser", ha añadido. "Mañana va de profunda convicciones y de profunda defensa de mi tierra", ha subrayado.

Duda de las "convicciones constitucionales" del PSOE

Respecto a la ausencia de los socialistas en dicha comisión, Mazón ha indicado que este PSOE ha perdido la capacidad de sorprenderle. "Cuando se trata de defender la Constitución cada día que amanece no sé qué PSOE me voy a encontrar. No sé si me encontraré un PSOE que dice que hay que poner en marcha un estado federal, que dice que viva la amnistía y los indultos o qué delitos como los de la malversación hay que quitarlos o que, a la vez, es capaz de decir que nadie pueda bajar impuestos, y a la vez es capaz de decir lo contrario", ha señalado el 'president'.

Mazón ha apuntado que no entiende lo que está haciendo el PSOE y no sabe ni "si tiene convicciones constitucionales, del Estado autonómico, si está a favor de una España de igualdad o de dos velocidades, y cuando tiene la oportunidad de explicar lo que se supone que debe pensar no comparece". "No tengo palabras para definir al PSOE porque me da la sensación de que ellos tampoco las tienen, y no deben de tenerlas cuando han decidido no venir a contar lo que piensan", ha destacado.

Respecto a la participación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, en dicha comisión, Mazón ha subrayado que le van a escuchar. "Me alegro que aquel que no le gusta tratarse en igualdad con los demás venga a una comisión del senado, le doy la bienvenida a la cámara territorial de todos los españoles y lo escucharemos con atención porque, antes que nada, somos demócratas", ha concluido.