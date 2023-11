La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha sido la participante más destacada en una concentración ultra ante la sede federal del PSOE en la tarde de este sábado.

Centenares de personas se han manifestado en las cercanías del edificio socialista, en la calle Ferraz de Madrid, por segunda vez contra los acuerdos del PSOE con los independentistas catalanes en pos de la investidura de Pedro Sánchez.

El escrache se ha llevado a cabo después de la protesta que reunió este viernes a cerca de 2.000 personas en el mismo lugar. Entre la gente, Esperanza Aguirre ha sostenido ante los medios que se le acercaban que "la amnistía es una vergüenza, porque atenta contra la igualdad entre los españoles". Y ha añadido el que en su opinión es otro motivo "de vergüenza": "A los policías que reprimieron el Tsunami Democràtic los van a condenar, y a los del Tsunami los van a amnistiar".

Se trata de concentraciones apócrifas, que no cuentan con permiso oficial. Los manifestantes, ataviados de nuevo con numerosas banderas de España y algunas con la cruz de Borgoña, se han encontrado con un dispositivo policial reforzado, de nueve furgones de antidisturbios, mayor que el que la Jefatura de Policía Nacional de Madrid desplegó el viernes.

Aguirre, indignada

"Si el PSOE ha cambiado de opinión, que convoque un referendum", ha dicho la expresidenta madrileña a los micrófonos de una webTV de ultraderecha. Aguirre se ha quejado de que "cuando la gente se manifiesta ante la sede del PP les dejan, y ahora no".

En el inicio de la concentración, Esperanza Aguirre ha formado parte de un grupo de personas que ha cortado la calle. El corte ha sido disuelto en un primer momento por el nutrido despliegue policial, que ha desplazado a la gente a las aceras y hacia atrás, si bien Ferraz ha permanecido cortada por espacio de dos horas cuando ha llegado más gente, llenando la calzada.

Propagandistas de la ultraderecha habían convocado en redes sociales para la tarde de este sábado -en dos horas distintas, las 19 y las 20- una nueva protesta ante la sede federal del PSOE, en repulsa por el proyecto de amnistía y la condonación de las deudas autonómicas.

🇪🇸 @EsperanzAguirre se pone al frente de las protestas en Ferraz y corta la calle con los manifestantes.



Dando ejemplo. pic.twitter.com/HMGo22sOHr — Yeray Mellado (@YerayMellado) 4 de noviembre de 2023

La gente reunida ha proferido gritos contra Pedro Sánchez y, esta vez, también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "España no se vende, España se defiende" y "Puigdemont a prisión" son dos de los eslóganes que más se han oído, asi como frecuentes increpaciones a la Policía y a la prensa, y el cántico del "Que te vote Txapote".

Apoyo de Díaz Ayuso

"Sánchez, basura, vete a Catalunya", gritaba la gente en la calle Ferraz. "Cuarenta y cinco años pagando para que ahora se lo lleven los catalanes", decía, en referencia a la condonación de la deuda, un entrevistado para la retransmisión en directo de un perfil ultra de redes sociales.

Mientras la concentración tenía lugar, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un tuit en la red social X, en el que ha deplorado que la policía desplazara a un anciano. "Cuando nos dicen que Sánchez va a perdonar a los CDR, a los espías rusos y a los malversadores y corruptos, en Madrid se llevan a comisaría a un hombre de 70 años que solo expresaba su descontento...", ha opinado.

Cuando nos dicen que Sánchez va a perdonar a los CDR, a los espías rusos y a los malversadores y corruptos, en Madrid se llevan a comisaría a un hombre de 70 años que solo expresaba su descontento... https://t.co/3phcGSe5SW — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 4 de noviembre de 2023

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha negado en la misma red social que el hombre haya sido detenido. "Se le ha acompañado hasta la valla, tras la que tenía que permanecer", ha explicado.

Este jalemamiento tácito de la movilización se va encarnando en una facción del PP con rasgos precisos: se produce el de Díaz Ayuso después de los llamamientos a la protesta, también insinuados, que ha formulado el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Sin permiso

Para el lunes, a la misma hora, ya hay otra convocatoria en redes sociales, difundida por todo tipo de perfiles que llevan calentando X y Facebook desde antes de la campaña electoral del 23-J. Ante los medios, Esperanza Aguirre ha admitido que conocía esa convocatoria, "pero lo importante es acudir el día 18 a la de Cibeles", ha pedido.

Además de esa concentración en el centro de Madrid, está convocada otra en Barcelona el 12 de noviembre por la plataforma Cataluña Suma, bajo el lema 'No en nombre de España, no a la amnistía', a la que se han adherido el PP, Cs y Vox. Además, para el día 10, ante los juzgados de la capital catalana, han citado los sindicatos policiales SUP y AUGC a policías y guardias civiles, también contra la amnnistía.

Ningún partido se responsabiliza de las convocatorias de las protestas ante la sede del PSOE. El segundo escrache contra los acuerdos de investidura de los socialistas con los independentistas catalanes, tan apócrifo como el que tuvo lugar este viernes, no ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno.

Los concentrados invitaban a los policías presentes a unirse a la protesta, cuando no les increpaban por no permitirles acercarse a la sede socialista. Cuando los agentes antidisturbios han disuelto los últimos restos de la concentración, la gente les insultaba y les acusaba de ser "la policía de Marlaska".