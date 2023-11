Sumar moviliza a sus cuadros, diputados y cargos públicos para impulsar un manifiesto en favor de la amnistía. El texto, nombrado "Juristas por la amnistía, la democracia y la convivencia", está firmado por más de 200 juristas y personas vinculadas con el mundo del Derecho, además de personas de confianza de Yolanda Díaz. No hay, en cambio, participación de juristas pertenecientes al partido Podemos, que ha asegurado no haber sido informado de este manifiesto.

"La iniciativa parte del encuentro de diferentes abogadas y abogados, así como de distintos operadores jurídicos, a partir de su preocupación por los ataques a una posible y necesaria Ley de Amnistía, y por la desestabilización de las instituciones democráticas organizada por la derecha", apunta en un comunicado Izquierda Unida, que ha difundido el manifiesto.

Entre los firmantes, además de dirigentes políticos vinculados al mundo del derecho, hay figuras conocidas como el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el exabogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas o el magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Mora Alarcón.

Firmantes y políticos

Entre los firmantes del texto figuran entre otros el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, o el coordinador del equipo de esta formación en el Congreso, Juan Moreno, miembros ambos de la dirección federal de IU, pero también la diputada Engracia Rivera, inspectora de AEAT, al igual que otros dirigentes del espacio de Sumar y de su grupo parlamentario como el diputado y miembro de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello, así como la eurodiputada y coordinadora de programa de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop, ambos también profesores de Derecho. También está el propio Jaume Asens, negociador de Sumar con las fuerzas independentistas.

Entre los firmantes también hay cargos vinculados al Ministerio de Trabajo como Maravillas Espín, directora de Trabajo en el ministerio de Yolanda Díaz o su predecesora en el cargo y actual diputada, Verónica Martínez Barbero.

Pese a la presencia de nombres de distintas formaciones de Sumar, no hay juristas vinculados en estos momentos a Podemos. Sólo el exjuez Pedro Yllanes, que abandonó la formación dando un portazo y pidiendo la dimisión de toda la cúpula, figura entre los firmantes del manifiesto, que sigue abierto a la recogida de firmas. Preguntados por este punto en Podemos, la portavoz Isa Serra aseguró que no habían sido informados, pero advirtió que "no es raro y extraordinario en la relación con Sumar en el último tiempo".

Fuentes de Izquierda Unida precisan que el escrito emanó de ámbitos jurídicos y que este mismo lunes a primera hora fue remitido a todos los diputados de Sumar, incluidos los cinco diputados de Podemos, con la posibilidad de que se adhieran a él.

Una vez que transcurran unos días para la recogida de más adhesiones, los promotores del manifiesto tienen la intención de remitirlo a las distintas instituciones. Su objetivo es que "conozcan de primera mano su contenido y puedan comprobar el respaldo y fuerza con la que cuenta", añaden las mismas fuentes.