Fotografía unitaria del soberanismo a las puertas del TSJC contra las imputaciones y acusaciones de terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic por parte de la Audiencia Nacional. Representantes de ERC, Junts, la CUP y los Comuns, juntamente con Òmnium -organizador de la protesta- y varias entidades de derechos humanos, ha posado con carteles donde se podía leer “protestar no es terrorismo” y han acusado a los tribunales de querer entrometerse en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez e impedir que la ley de amnistía salga adelante.

Así lo ha denunciado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, que ha asegurado que la judicatura ha salido "en tromba" para impedir esta ley de exoneración, porque tiene un "potencial político de autoenmienda del Estado" y es un "reconocimiento de que todo lo que pasó no es delito". Antich ha acusado a la Audiencia de crear una causa "sin ningún tipo de fundamento" y de "desbordar todos los límites" con el objetivo de "criminalizar" al independentismo y de vincularlo con el "terrorismo".

De forma similar se ha expresado la portavoz de ERC, Raquel Sans, que ha calificado la reacción del poder judicial de "previsible", pero "aberrante" y se ha mostrado "indignada" por las imputaciones, que incluyen, entre otros, a la secretaria general de su partido, Marta Rovira, y al diputado republicano Ruben Wagensberg. A pesar de este revés, ERC ha querido poner en valor el pacto al que llegó ERC con el PSOE para sacar adelante esta ley de amnistía, que asegura que incluye "todas" las causas y todos los imputados.

La ley, sin embargo, aún no está cerrada a la espera de Junts per Catalunya, que sigue negociando con los socialistas al considerar que no incluye algunos casos, para ellos imprescindibles, en los que consideran que hubo 'lawfare'. Serían lo que afectan al jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, o al exconseller Miquel Buch.

En plenas negociaciones

Justamente, sobre el estado de las negociaciones, se ha pronunciado desde las puertas del tribunal uno de los principales negociadores de la ley, Jaume Asens, que ha comandado las conversaciones con Junts por parte de Sumar. A pesar de no querer detallar como avanzan las conversaciones entre Junts y el PSOE, Asens se ha mostrado "optimista" y ha asegurado que "van en la buena dirección". A nadie se le escapa que las imputaciones por terrorismo en el caso del Tsunami y el hecho de que el tribunal incluya Puigdemont entre los investigados, dificulta que el pacto sea inminente, sin embargo, el negociador de Sumar considera que el acuerdo final no está en peligro.

"Esta escalada judicial tiene el objetivo de desestabilizar negociaciones. Siguen la partitura que ya conocemos, que es la de PP y Vox. Pero fracasará, la democracia es más fuerte. No impedirá el acuerdo de investidura", ha declarado Asens a las puertas del tribunal.

En la concentración también había representantes de Junts, como el vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, que no han querido hacer declaraciones a la prensa. Los posconvergentes siguen aplicando una política de silencio mediático a la espera de resolver los flecos que quedan de las negociaciones.