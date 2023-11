El líder de Vox, Santiago Abascal, que este lunes acudió a la manifestación frente a la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de estar provocando “un enfrentamiento entre la Policía y el pueblo”. El partido de ultraderecha pide a los agentes policiales “que no cumplan órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse” por su mando superior. Abascal aseguró que la protesta de ayer “estaba comunicada y era legal” y anunció “acciones legales” contra el ministro y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Abascal reunió en la sede de su partido a los cuatro vicepresidentes autonómicos de su partido que comparten gobierno con el PP y continuó con la escalada dialéctica contra el presidente del Gobierno en funciones a quien pasó de calificar como “autócrata” a “ser un auténtico tirano”. “Un político que amnistía delitos gravísimos que incluyen ataques brutales a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que amnistía acciones de sabotaje terrorista organizado contra infraestructuras, que amnistía terrorismo callejero y crímenes contra la Constitución”, dijo de Pedro Sánchez.

“Solo un aprendiz de tirano ordena a la Policía porrazos y gases lacrimógenos contra el pueblo en una manifestación donde había familias, menores de edad y ancianos”, aseguró en referencia a la última protesta a las puertas de Ferraz. Abascal se parapetó en los comunicados de “los sindicatos policiales” para cargar contra Marlaska, insistiendo en la idea de que lanzó “órdenes ilegales a los servidores públicos”.

También dejó claro que su partido “respalda todas las movilizaciones que se convoquen para resistir al golpe de Estado y el golpe a la Constitución de Sánchez”, aunque añadió, “siempre que sean pacíficas”. Y envió un mensaje a muchos de sus seguidores que ayer estaban en Ferraz: “Le pido a mis compatriotas que no caigan en ninguna provocación de Marlaska ni, por supuesto, en la de los alborotadores habituales enviados por Ferraz o por quien sea”, acusó señalando a los socialistas.

Después confirmó que su objetivo, aunque sea salir a la calle, pasa también “por evitar la estrategia de confrontación entre la policía y el pueblo” que en su opinión busca el Ejecutivo, y anunció que en las comunidades donde pertenecen a los gobiernos “pedirán convocar manifestaciones institucionales” junto al PP. Precisamente, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento “en todas las plazas de capitales de provincia” el próximo domingo para mantener la tensión en la calle. “Cualquier manifestación que no sea pacífica no tiene nuestro apoyo”, recalcó Abascal, con un matiz que hasta ahora no había introducido.

"Fin de la colaboración institucional"

Más allá de las movilizaciones, Abascal aseguró que están estudiando "otras muchas medidas" que primero "comunicarán a sus socios" de Gobierno, "que tienen que ver con el fin de la colaboración institucional, siempre y cuando no perjudique a los ciudadanos". No concretó, pero sí habló, por ejemplo, de "actos protocolarios" en los que participe un Gobierno que, si accede al poder, dijo, "será ilegítimo".