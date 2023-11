El día que Junts per Catalunya y PSOE han firmado el acuerdo para promulgar una ley de amnistía, la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que exige explicaciones de por qué el tribunal informó al Parlamento Europeo que no existía ninguna causa en su contra y ahora el juez Manuel García-Castellón ha dirigido la investigación de Tsunami Democràtic en su contra, aunque no le imputa formalmente porque no puede hacerlo al ser aforado.

En un escrito de cinco páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, exige a la Audiencia Nacional que le aclare desde cuándo se le investiga y por qué se respondió el pasado mes de abril al Parlamento Europeo que no existía ninguna causa abierta en su contra. La consulta surgió al aparecer informaciones en las que se situaba en la cúpula de Tsunami Democràtic a su entorno, pero al no estar imputado formalmente no constaba como investigado y así se lo hizo saber por la Audiencia a la Eurocámara. De hecho, en el procedimiento, salvo el empresario Oriol Soler, no había más imputados hasta este lunes, cuando el juez dirigió la investigación contra Puigdemont e imputó al jefe de su oficina en Bruselas, Josep Lluís Alay, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira y otras nueve personas. La respuesta española motivó que el Parlamento Europeo cerrara el procedimiento abierto a instancias de Puigdemont para proteger la inmunidad parlamentaria que entendía que le confiere el escaño, por el que no puede ser investigado sin haberse concedido el correspondiente suplicatorio de la Cámara. Por eso mismo García-Castellón no puede imputarle y se limita a darle la oportunidad de declarar voluntariamente, ya que para tomar otra medida más taxativa tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo que es el único que por su fuero puede investigarle y juzgarle tras haber obtenido la autorización de la Cámara. En concreto, Boye quiere que el Juzgado Central de Instrucción número 6 concrete la fehca en que "comenzó a investigar" a Puigdemont y a Alay, así como la fecha en que el propio juzgado y la Audiencia Nacional "informaron al Parlamento Europeo sobre la inexistencia de procedimiento alguno en su contra". Además, reclama que se comunique al Parlamento Europeo que "la información sobre la que sustentaron la decisión de no defender la inmunidad" de Puigdemont "era, como poco, errónea y que efectivamente en el seno de estas diligencias previas está siendo investigado". La respuesta de la Audiencia Nacional fue anterior a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que acordó levantarle la inmunidad al avalar el suplicatorio cursado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para investigarle por el procés.