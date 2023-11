Pedro Sánchez ya tiene todos los acuerdos firmados para revalidar su cargo de presidente del Gobierno. Estos días los socios de investidura, ERC, BNG, Junts, Coalición Canaria y PNV, han ido anunciando su respaldo al dirigente socialista que, salvo sorpresa mayúscula, verá revalidado su puesto el jueves en el Congreso de los Diputados.

Han tenido que pasar tres meses y medio de las elecciones generales del 23J, decenas de reuniones y un histórico “cambio de opinión” del PSOE para que sus señorías, por primera vez, den su confianza a un político que quedó segundo en las urnas (122 escaños). Alberto Núñez Feijóo ganó los comicios (137), pero fue incapaz de armar una mayoría suficiente para ser investido presidente, como quedó patente en el debate de septiembre.

El líder del PP aterrizó en Madrid hace 19 meses con la seguridad de que ganaría la Moncloa a la primera. Pero el 23J le tocó asumir un fracaso que todavía no ha digerido del todo y al que ahora suma una ley de amnistía para el ‘procés’, algo que considera una “amenaza” a la democracia equiparable al terrorismo de ETA.

Vox, competidor y socio

El PP ha estado intentando canalizar el "malestar social" ante la medida de gracia en mítines que ha organizado todos los domingos desde hace seis semanas pero, incluso en un asunto en el que coincide con Vox en su rechazo frontal, se pone de manifiesto la dificultad de los populares para relacionarse con la ultraderecha. Gobiernan juntos en cinco comunidades y decenas de ayuntamientos a la vez que compiten por sus electores. Si Feijóo tiene una misión para los próximos años, es ir reconquistando terreno a Vox, y en la primera batalla se está comprobando que fácil no es. La formación radical nació por el 'procés' y creció gracias a él, por lo que la amnistía le beneficia para volver a tener foco.

Esta semana, el líder del PP ha tardado tres días en condenar la violencia ante la sede principal del PSOE, en Madrid, en las protestas convocadas por Revuelta, la rama juvenil de Vox. El político gallego rechazó los disturbios,pero señaló a Sánchez como último responsable de ese “malestar”, en un intento de no molestar demasiado a Santiago Abascal.

Este domingo, los populares sufrirán hasta ver cómo acaban las protestas que Feijóo ha convocado en las capitales de las 52 provincias. Vox ha animado a sus simpatizantes a participar en ellas. Fuentes de la dirección popular lo ven como “un caramelo envenenado”. “No nos dejan diferenciarnos de ellos”, apuntan, admitiendo el temor a que acaben en actos vandálicos.

Banderas europeas: es un problema de democracia

Feijóo confía en que la amnistía acabe por no aplicarse. Pone velas a Bruselas y a la justicia española. Fuentes de la dirección aseguran que "Europa va a hablar claro” en los próximos meses contra una medida que “atenta contra la separación de poderes”. En la Moncloa, sin embargo, no temen ningún freno europeo. "Ha habido unas 50 amnistías en las últimas décadas. No afecta al derecho de la Unión", arguye un ministro.

Después, cuando los jueces españoles tengan que aplicar la norma, el PP confía en que puedan encontrar resquicios legales para que los independentistas no puedan beneficiarse de ella. Esa esperanza ha sido, supuestamente, neutralizada por los juristas de Junts y ERC, temerosos de que el redactado pueda frustrar el carpetazo judicial a las causas del Tsunami Democràtic, los CDR o el propio Carles Puigdemont. Ya ocurrió con la reforma de la malversación, que no pudo beneficiar al final a los independentistas afectados.

En las manifestaciones del domingo habrá banderas españolas, claro, pero el PP quiere también que se vean muchas de la Unión Europea para remarcar que esto no es un tema de patriotismo español, sino de Europa y de democracia.

El PP soltará el botón de "pausa"

Y mientras Sánchez revalida su cargo de presidente y la amnistía se registra en el Congreso este lunes, Feijóo tendrá que rematar sus planes para reestructurar la cúpula del PP. El dirigente de los conservadores anunció hace semanas que quería hacer cambios. Cuca Gamarra es portavoz en el Congreso y secretaria general, dos cargos de peso que Feijóo quiere repartir.

La decisión del político gallego, el 24 de julio, de intentar su investidura aunque ya se sabía que no le daban los números, ha mantenido al PP en una situación de interinidad en la que algunos dirigentes se han visto a “medio gas” y sin “autoridad suficiente” para tomar decisiones de calado.

Feijóo acabará la semana próxima con el traje de líder de la oposición por fin puesto y “preparado”, como dicen en su equipo, para coger las riendas en “cualquier momento” porque “esta España con Puigdemont de socio --advierten-- va a ser ingobernable”.