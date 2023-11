Podemos garantiza el voto de sus cinco diputados en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, pero deja en el aire la estabilidad de la legislatura. Este último extremo dependerá de que se levante el "veto" a su inclusión en el próximo Gobierno de coalición. La líder del partido y todavía ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha elevado el tono de amenaza esta mañana al considerar que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz "todavía están a tiempo de rectificar" para que los morados ocupen un sillón en el Consejo de Ministros. "Si persiste este error", ha avanzado al reconocer que la información que le llega es que no será así, "están comprometidas las posibilidades de llevar adelante cambios reales" durante la próxima legislatura.

"El próximo Gobierno necesita motor Podemos", ha insistido Belarra ante los medios de comunicación, visibilizando la ruptura anunciada con Sumar, el grupo parlamentario del que forman parten. "Nosotros tenemos una forma de hacer política autónoma", ha explicado para atacar a lo que considera una "izquierda dócil". El distanciamiento llega hasta el punto de que, según ha reconocido Belarra, la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, "no me llama desde julio". Lo que está en juego, ha concluido, es una "cláusula de exclusión histórica" que de consumarse llevaría a los morados a actuar con autonomía y dificultar la gobernabilidad al no plegarse a las directrices de su grupo.

Los morados dicen ser conscientes de que Sánchez será investido presidente del Gobierno este jueves. La consulta interna a sus bases avaló con una mayoría del 86% el voto a favor de Sánchez y Belarra se ha mostrado "satisfecha con que mi grupo contribuya" a que se forme gobierno. Sin embargo, otra cuestión será la gobernabilidad y las decisiones de Podemos durante la legislatura si finalmente se quedan fuera de la coalición. "Todos somos necesarios en ese bloque [de investidura] para frenar a las derechas asalvajadas", ha concluido.

Las presiones de Podemos a Díaz para tener hueco en la coalición vienen de atrás. Incluso los socialistas han planteado esta opción para aplacar su previsible ofensiva a la coalición. En caso de no estar en el Gobierno, Podemos ya ha avanzado que no seguirá la disciplina de voto en las leyes que la coalición lleve al Congreso.

El exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, daba por hecho ayer la ruptura de Podemos con Sumar. En esta línea, ponía sobre la mesa la posibilidad de que la formación morada concurra a las próximas elecciones europeas: "Podemos tiene que hacerse valer, la presencia en las europeas es imprescindible". En declaraciones a RAC1, el fundador de Podemos acusó a los representantes de Sumar de carecer de "legitimidad democrática" y auguró que esta legislatura Podemos estrechará lazos con ERC, Bildu y el BNG. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya se ofreció durante su intervención este miércoles en el debate de investidura a "sumar juntos" en el futuro, tras facilitar a las ministras de Podemos por su labor en la coalición durante la pasada legislatura.

Los ministerios que se perfilan para Sumar son un total de cinco: Trabajo, Sanidad, Cultura, Derechos Sociales y Juventud e Infancia. Ninguna de ellas estaría ocupada por dirigentes de la formación morada e Igualdad, que actualmente dirige Irene Montero, cambiará a manos de los socialistas.