No ha habido sorpresas. El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, han admitido a trámite la proposición de ley orgánica de amnistía. Socialistas y rosas se han apoyado en el informe de los letrados que no ven en el texto una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". El PP, como anunció, se ha opuesto y registrará un escrito de reconsideración de la calificación al considerar que el asesoramiento del letrado mayor, Fernando Galindo, podría estar viciado al haber formado parte del Gobierno hasta finales de octubre. Esta paso es necesario para que después los populares puedan presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tras la reunión de este martes, la iniciativa está lista para ser debatida en el pleno de la Cámara Baja, algo que, previsiblemente, tendrá lugar el 12 de diciembre, cuando arranque a pleno rendimiento la acción legislativa. Después se tramitará de manera urgente, como han solicitado tanto el PSOE como el resto de sus socios parlamentarios.

El visto bueno jurídico

"No parece existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución", sostiene el cuerpo de letrados del Congreso en el informe no vinculante que han presentado a los miembros de la Mesa. Además, señalan que entre las funciones de este órgano no está la de realizar "un juicio previo de constitucionalidad". Bajo estos argumentos, PSOE y Sumar han impulsado la tramitación de la norma.

El secretario primero de la Mesa y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, también ha recordado que la semana pasada se admitió a trámite una proposición de ley de Vox para ilegalizar partidos políticos, pese a que consideran que la iniciativa es inconstitucional. En este sentido, ha reivindicado que la Mesa no puede hurtar un debate al pleno de la Cámara Baja.

No ha compartido esta opinión la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha denunciado que PSOE y Sumar hayan aceptado la amnistía cuando es claramente "inconstitucional". "Aquello que hace dos años era claramente inconstitucional lo sigue siendo si no ha habido una modificación de la Constitución", ha sentenciado, recordando una ley de amnistía registrada en 2021 por los partidos independentistas catalanes y que fue vetada siguiendo el consejo de los letrados. No obstante, en el informe jurídico emitido ahora se detalla que hay grandes diferencias entre ambas. La principal, que no se enfoca como un indulto generalizado, algo que está prohibido por la Carta Magna.

Los próximos pasos

Además, Gamarra ha criticado que socialistas y rosas hayan rechazado el escrito que registro este lunes el PP exigiendo la recusación del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, para que no formara parte de la "propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía" ni del asesoramiento a los miembros de la Mesa. Los populares consideran que Galindo, elegido a principios de mes por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, estaba invalidado para "emitir un informe en relación con la misma" al haber formado parte de la estructura del Gobierno de coalición hasta el pasado 31 de octubre.

A esto, añaden que la actual pareja de Galindo, Mercedes Cabrera, ocupó la Dirección General de Relaciones con las Cortes hasta el 30 de octubre. Es decir, fue la mano derecha del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Con todo esto, el PP registrará un escrito de reconsideración sobre la admisión a trámite de la norma. Fuentes de la formación explican que este es el paso previo y necesario para presentar después de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.