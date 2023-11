Exdirigentes socialistas se han reunido este martes para censurar y "derrotar" el "bloqueo" creado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la ley de amnistía asegurando que España vuelve a ser "una anomalía en Europa" que hace "tambalear" el principio de seguridad jurídica y produce un "agravio comparativo" en la igualdad de los españoles.

"Por desgracia, hemos vuelto a ser una anomalía en Europa", ha manifestado el ex secretario general del PSE-PSOE Nicolás Redondo durante su intervención como moderador en la mesa redonda 'Así no... con estos acuerdos, no', organizada por el colectivo Fernando de los Ríos, que se ha celebrado en la Fundación Carlos de Amberes y que ha contado con la participación de otros históricos socialistas como el exministro de la Presidencia Virgilio Zapatero, el ex secretario general de la UGT Cándido Méndez, la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes y el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.

Entre los presentes también se encontraban los exministros José Luis Corcuera y José Barrionuevo, además de la exalcaldesa de Sevilla Soledad Becerril, miembros de La Tercera España, el exministro Rafael Arias-Salgado, o el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

En palabras de Redondo, "muchos de los que lucharon contra el Franquismo", entre los que ha mencionado a su padre Nicolás Redondo, tenían un sentimiento "intenso y poderoso que era ser igual que los países del entorno, que los países europeos", algo que, ha recordado, se llegó a conseguir con Adolfo Suárez en la presidencia y que "ahora lo estamos perdiendo" con la "anomalía" de la ley de amnistía.

Por su parte, Teresa Freixes ha puesto de manifiesto su rechazo a la ley de amnistía alegando que el "principio de seguridad jurídica queda tambaleante". "La indefinición en la que nos sitúan un montón de circunstancias nos deja a los pies de los caballos", ha señalado.A su juicio, es "francamente insultante" que el futuro de Cataluña se haya negociado en una "comisión de encapuchados" en el "extranjero" en lugar de en las instituciones públicas.

Al hilo, ha cargado contra la utilización de la proposición de ley y no del proyecto de ley de amnistía ya que "de esta manera se obvian los informes técnicos (...). Esto tampoco cabe en ningún Estado de Derecho, porque es una utilización fraudulenta", ha explicado.

Por su parte, De la Borbolla ha comparado la Transición y la manera de abordar las "transacciones" que Pedro Sánchez "ha hecho ahora" sosteniendo que en aquel momento después del franquismo hubo "compromiso con la creación de una nueva situación en España, ingenuidad y buena fe", en contraposición de la forma de actuar de Sánchez en la que el pensamiento social reformista "se ha volatilizado". "Mientras que en la Transición construimos un campo de juego, un campo de batalla se está creando", ha apostillado.

"Agravio comparativo en la igualdad"

También Cándido Méndez ha cargado contra los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes y contra la ley de amnistía y ha reprochado al jefe del Ejecutivo su cambio de opinión en relación a esta materia. "Era el presidente el que pensaba que era anticonstitucional", ha recordado.

Asimismo, ha alertado de que la amnistía produce un "agravio comparativo" en cuanto a la igualdad entre españoles recalcando que la medida solo beneficiará a condenados en Cataluña y no en Andalucía o en Soria, ha mencionado a modo de ejemplo.

En este sentido, el ex secretario general de UGT ha tachado de "realismo mágico" que Sánchez pretenda vincula la investidura pactada con numerosas formaciones con el "avance social", si bien ha mostrado su apoyo a las "cuarenta y nueve páginas de acuerdo del PSOE con Sumar, aunque con matices" rechazando al mismo tiempo las "tres páginas y tres líneas" del acuerdo con Junts.

En su intervención, Virgilio Zapatero ha considerado el Ejecutivo actual como el "Gobierno más extremoso de los últimos 45 años".

Al respecto, ha manifestado su "enorme inquietud" porque la derecha niegue la legitimidad del Gobierno actual al mismo tiempo que ha matizado que le parece "intolerable" que la izquierda "niegue la legitimidad de la derecha para gobernar", ha señalado, basándose en una "regla no escrita para la democracia" que alude al reconocimiento recíproco y legítimo de los partidos para gobernar.

El PSC, "la retaguardia" del nacionalismo catalán

Entre otras reflexiones que ha lanzado Redondo como moderador de la mesa, se ha referido al Partido Socialista Catalán (PSC), liderado por el también exministro de Sanidad Salvador Illa, del que ha dicho que "ha sido, es y será, con más o menos exhibición, simplemente la retaguardia del nacionalismo catalán", desatando el aplauso de los presentes.

Según ha deslizado, a algunos les causa "sorpresa e indignación", entre los que se ha incluido, pero "siempre ha sido un partido que no ha estado en la estrategia del PSOE nacional", ha reiterado.