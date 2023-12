El PP tenía planificado un arranque de semana de ataque al Gobierno. A la espera de que se confirme la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para los populares este martes estaba señalado en rojo en el calendario desde hace tiempo: el Congreso asiste al primer debate de la ley de amnistía, el acuerdo más complicado para la investidura del socialista y que se ha convertido en la gran batalla de oposición. Los conservadores le dan tanta importancia que será el propio Feijóo el que defienda su posición desde la tribuna del Congreso en esta proposición de ley. Y, sin embargo, el protagonismo de la jornada del lunes terminó siendo para Santiago Abascal por unas declaraciones contra el presidente en Argentina, donde asistió como invitado personal a la toma de posesión de Javier Milei.

El líder de Vox sugirió en una entrevista en el periódico ‘Clarín’ que Sánchez terminará “con un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies”. El partido ultra, lejos de apagar la polémica provocada por las palabras de su máximo dirigente, continuó con la misma idea: “No es odio, es historia. Abascal solo ha recordado la suerte de muchos dictadores”, explicó el portavoz, Ignacio Garriga. En Génova no esconden su incomodidad y recalcan la sensación de que “cada vez que habla Abascal, el PSOE da palmas con las dos manos” y ellos se ven “obligados” a reaccionar.

La consigna en este caso —y después de otros episodios polémicos como las protestas en la sede del PSOE en Ferraz con símbolos preconstitucionales e insultos a la Policía en las que han participado activamente los principales dirigentes de Vox— fue nítida: desmarcarse desde el primer momento y evitar la tibieza demostrada en otros momentos. Primero, al reprochar a los ultra estar dando “un balón de oxígeno” a los socialistas permitiendo que “se hable de otra cosa que no sea la ley de amnistía”, cuando entienden que todo el foco debe estar puesto ahí.

Después, el propio Feijóo en una entrevista en Telecinco dijo que las palabras de Abascal “son más que condenables y no tienen nada que ver con nosotros”. Y, en tercer lugar, el portavoz del PP, Borja Sémper, se negó a contestar algunas preguntas en la rueda de prensa después del comité de dirección: “Estamos a lo que estamos. Y no en hacer oposición a la oposición. No voy a contestar”, dijo, demostrando un cierto hartazgo.

"Ni dejarnos enredar, ni darles foco"

Hay dirigentes en el PP que asumen que tendrán que lidiar con esta “incómoda situación” durante toda la legislatura. Los populares comparten gobiernos autonómicos y municipales con Vox y después de las elecciones generales, en las que Abascal acusó una pérdida importante de diputados, la pugna en la derecha sigue creciendo.

En el PP consideran que Vox “sigue buscando su espacio” y ha optado por “intentar ganar foco subiendo el tono todo lo posible y yendo a las manifestaciones de Ferraz porque la calle la han perdido”. Por su parte, los de Abascal acusan al PP de tener “complicidades” con el PSOE, por ejemplo, pactando en el Congreso la constitución de las comisiones.

Pero hay otros cargos de peso dentro del PP que sí ven con más impotencia el “arrastre permanente” que implican las polémicas de su socio de gobierno por mucho que el PP no las secunde. Ese debate se genera cuando Abascal “se pasa de frenada”. Ocurrió en la campaña electoral del 23J y en el PP duraron si ser más contundentes con sus mensajes, valorando incluso la posibilidad de cerrar la puerta públicamente a un pacto de Gobierno con Vox si había suma. Y después han surgido distintas polémicas, siendo esta en Argentina, una de las que más han molestado.

“Hay líneas que no se pueden pasar”, afirman algunos diputados y miembros de la dirección, mientras también reconocen que la dificultad pasa por despegarse de Vox sin descuidar tampoco al electorado más a la derecha. Ahí enmarcan el hecho de que Feijóo “condenara” las palabras del líder ultra mientras equiparaba las que empleó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura cuando mencionó tres veces la palabra “muro”. “Van en la misma línea de lo que dijo Sánchez al hablar de construir un muro de las dos Españas. Es la estrategia diseñada por el PSOE y por el señor Sánchez que parece ser, le viene bien al señor Abascal”, dijo Feijóo.

Este martes, precisamente en un intento de devolver toda la presión al Gobierno, el PP saca la artillería pesada en el pleno del Congreso. Será Feijóo el que salga a la tribuna a defender la posición de su partido en la proposición de ley de la amnistía, un papel que no suele ejercer el líder de la oposición. "En este caso no hay dudas", recalcan los populares, dejando claro que ellos le darán todo el simbolismo. Reprocharán al presidente del Gobierno su ausencia.

También es cierto que será el momento en el que Feijóo pueda confrontar con el PSOE porque el miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno, Sánchez se ausentará porque estará en Estrasburgo donde comparece para hacer balance y cerrar la presidencia española de turno del Consejo de la UE. Eso aparca el primer cara a cara en el Congreso de ambos líderes al miércoles 20 de diciembre. El resto de diputados del PP sí emplearán su turno en el control para interrogar a los ministros de cada ramo sobre las negociaciones con los independentistas.